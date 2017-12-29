Неизвестный открыл огонь по коптской церкви в пригороде Каира

В южном пригороде столицы Египта Каира Хелуане неизвестный совершил нападение на коптскую церковь, пытаясь проникнуть в нее и подорвать на себе пояс смертника.

Как сообщают египетские СМИ, вооруженный мужчина открыл огонь по охранявшим церковь полицейским, в результате чего застрелил троих из них. Вместе с тем правоохранителям удалось ликвидировать злоумышленника ответным огнем.

В то же время сообщается, что у нападавшего были сообщники, которым удалось скрыться.

Стоит отметить, что по данным газеты Al Watan, которая ссылается на минздрав страны, общее число погибших при нападении на церковь увеличилось до пяти человек, и еще пятеро пострадали.