План осеннего призыва выполнен в полном объеме

План осеннего призыва в России выполнен в полном объеме. Об этом газете "Красная звезда", официальному печатному органу министерства обороны РФ, сообщил генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

"В Вооруженные Силы Российской Федерации и другие войска, воинские формирования призвано и направлено в ходе этой осенней кампании 134 тысячи человек. 2,4 тысячи из них - крымчане, призыв которых проводится уже третий год", - сказал он.

По словам Бурдинского, как и ранее, призывники с высшим образованием могли выбрать: служить по призыву один год или по контракту - два. Кроме того, наиболее талантливым юношам предлагалось пройти отбор в научные роты, сообщил собеседник издания. "Более 350 призывников с дипломами о высшем образовании будут служить в интересах военной науки", - подчеркнул генерал-лейтенант.

Как отметил Бурдинский, с каждым годом число уклонистов от военной службы сокращается. По его словам, это "результат серьезной работы…, которая проводится с допризывной молодежью на всех уровнях".