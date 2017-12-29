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29.12.2017 21:47
Рубрика: Экономика

Подписан закон о биометрической идентификации клиентов банков через Сеть

Текст: Игорь Зубков

Открыть вклад или получить кредит можно будет практически в любом российском банке, ни разу его не посетив. Закон об этом, дающий право банкам проводить удаленную идентификацию физических лиц, подписан президентом страны.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Для этого потребуется один раз прийти с паспортом в ближайший банк, который запишет видеоизображение и голос клиента. Эти данные будут храниться в системе портала госуслуг (Единая система идентификации и аутентификации) и при необходимости передаваться в ту кредитную организацию, в которую клиент пожелает обратиться через интернет. Предполагается, что оператором биометрической базы данных станет Ростелеком.

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Удаленная идентификация физлиц резко усилит конкуренцию между банками и ослабит такое ключевое преимущество крупных игроков, как развитая сеть отделений. Кроме того, это позволит получить полноценный доступ к банковским услугам жителям малонаселенных территорий, где кредитные учреждения представлены слабо или их вовсе нет.

При этом Банк России получил право лишать банк права на удаленную идентификацию клиентов за неоднократные нарушения "антиотмывочного" законодательства. Банки, в свою очередь, также вправе отказать клиенту в удаленной идентификации при наличии подозрений, что он отмывает преступные доходы. Банк России вместе с Росфинмониторингом установит лимиты на количество вкладов, сумму кредитов и денежных переводов, доступных через удаленную идентификацию. Нормы закона об удаленной идентификации вступят в силу через полгода.

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