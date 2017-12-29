Порошенко назвал главные достижения Украины в уходящем году

Главными достижениями Украины в 2017 году стали введение безвизового режима со странами Европейского союза и поддержка со стороны Запада. Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко.

По его словам, "безвиз" свидетельствует о том, что украинский паспорт начали уважать. "Железный занавес российской империи или СССР разрушен", - сказал президент.

Порошенко также отметил важность продолжения поддержки со стороны западных стран. "Европейский Союз продемонстрировал единство с нами и продлил санкции против Российской Федерации, несмотря на то, что для них это непростое решение", - убежден украинский лидер.

Безвизовый режим действует между Евросоюзом и Украиной с 11 июня. На конец декабря им воспользовались лишь 4 процента украинцев, выезжавших в страны ЕС.