Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. N 1598 г. Москва "О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти"

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Повысить с 1 января 2018 г. в 1,04 раза:

размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту;

размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву;

размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации и лиц начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи.

2. Министерству внутренних дел Российской Федерации при пересмотре размеров пенсий гражданам, уволенным со службы в федеральных органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и членам их семей размеры месячных окладов в соответствии с ранее замещаемой должностью и присвоенным специальным званием определять с учетом пункта 1 настоящего постановления.

3. Установить, что при повышении окладов денежного содержания военнослужащих и сотрудников в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

4. Расходы, связанные с выплатой денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам в соответствии с настоящим постановлением, производятся в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на эти цели соответствующим федеральным органам исполнительной власти.

Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев