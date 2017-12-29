Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 58 г. Москва "О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

В целях обеспечения единства практики применения судами законодательства, регулирующего отношения в области обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать следующие разъяснения.

Общие положения

1. Отношения по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств регулируются нормами главы 48 "Страхование" Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (далее - Закон об ОСАГО), Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (далее - Закон N 4015-I), Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I "О защите прав потребителей" (далее - Закон о защите прав потребителей) в части, не урегулированной специальными законами, а также правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, установленными Положением Центрального банка Российской Федерации от 19 сентября 2014 года N 431-П (далее - Правила), и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. По общему правилу, к отношениям по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств применяется закон, действующий в момент заключения соответствующего договора страхования (пункт 1 статьи 422 ГК РФ).

Положения Закона об ОСАГО в редакции Федерального закона от 28 марта 2017 года N 49-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" подлежат применению к договорам страхования, заключенным с 28 апреля 2017 года. Подпункт "б" пункта 1 статьи 141 Закона об ОСАГО в указанной редакции подлежит применению к отношениям, возникшим в результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших начиная с 26 сентября 2017 года.

Поскольку прямое возмещение убытков осуществляется страховщиком гражданской ответственности потерпевшего от имени страховщика гражданской ответственности причинителя вреда (пункт 4 статьи 141 Закона об ОСАГО), к такому возмещению положения Закона об ОСАГО применяются в редакции, действовавшей на момент заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности между причинителем вреда и страховщиком, застраховавшим его гражданскую ответственность.

3. На отношения, возникающие из договора обязательного страхования гражданской ответственности, Закон о защите прав потребителей распространяется в случаях, когда транспортное средство используется исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с предпринимательской и иной экономической деятельностью владельца.

На отношения, возникающие между потерпевшим и профессиональным объединением страховщиков в связи с компенсационными выплатами, Закон о защите прав потребителей не распространяется.

4. Исковая давность по спорам, вытекающим из договоров обязательного страхования риска гражданской ответственности, в соответствии с пунктом 2 статьи 966 ГК РФ составляет три года и исчисляется со дня, когда потерпевший (выгодоприобретатель) узнал или должен был узнать:

об отказе страховщика в осуществлении страхового возмещения или прямом возмещении убытков путем организации и оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства на станции технического обслуживания или выдачи суммы страховой выплаты либо

об осуществлении страхового возмещения или прямого возмещения убытков не в полном объеме.

Исковая давность исчисляется также со дня, следующего за днем истечения срока для принятия страховщиком решения об осуществлении страхового возмещения или о прямом возмещении убытков путем организации и оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства на станции технического обслуживания либо о выдаче суммы страховой выплаты (пункт 21 статьи 12 Закона об ОСАГО).

5. Течение срока исковой давности прерывается совершением страховщиком действий, свидетельствующих о признании права на страховое возмещение в полном объеме (статья 203 ГК РФ).

Признание права на часть страхового возмещения не свидетельствует о признании права в целом, если иное не оговорено страховщиком.

Направление страховщику претензии с документами, обосновывающими требование потерпевшего, приостанавливает течение срока исковой давности на десять календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня ее поступления (пункт 3 статьи 202 ГК РФ, абзац второй пункта 1 статьи 161 Закона об ОСАГО).

6. Срок исковой давности по спорам об осуществлении компенсационной выплаты (пункт 6 статьи 18 Закона об ОСАГО) исчисляется с момента, когда выгодоприобретатель (потерпевший) узнал или должен был узнать о введении в отношении страховщика в соответствии с законодательством Российской Федерации процедур, применяемых в деле о банкротстве; об отзыве у страховщика лицензии на осуществление страховой деятельности; об отсутствии возможности установления лица, ответственного за причиненный потерпевшему вред; об отсутствии договора обязательного страхования гражданской ответственности причинившего вред лица из-за неисполнения им установленной обязанности по страхованию.

Заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

7. Договор обязательного страхования является публичным и должен соответствовать Закону об ОСАГО, а также иным правовым актам, принятым в целях его реализации, действующим в момент заключения договора. Изменение положений Закона об ОСАГО, Правил после заключения договора не влечет изменения положений договора (в частности, о порядке исполнения, сроках действия, существенных условиях) за исключением случаев, когда закон распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров (пункты 1 и 2 статьи 422 ГК РФ).

Исходя из положений пункта 25 статьи 12 Закона об ОСАГО и пункта 2 статьи 426 ГК РФ условия договора обязательного страхования, противоречащие Закону об ОСАГО и/или Правилам, в том числе устанавливающие дополнительные основания для освобождения страховой организации от обязанности осуществления страхового возмещения, являются ничтожными (пункт 5 статьи 426 ГК РФ).

8. Страховой полис является доказательством, подтверждающим заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства, пока не доказано иное.

При возникновении спора о наличии договора обязательного страхования, заключенного в виде электронного документа, судам следует наряду с другими доказательствами по делу принимать во внимание сведения, предоставленные профессиональным объединением страховщиков, о факте заключения представленного договора обязательного страхования в виде электронного документа, а также об условиях такого договора (пункт 72 статьи 15, пункт 3 статьи 30 Закона об ОСАГО).

Следует иметь в виду, что сообщение профессионального объединения страховщиков об отсутствии в автоматизированной информационной системе обязательного страхования данных о страховом полисе само по себе не является безусловным доказательством неисполнения обязанности по заключению договора страхования и должно оцениваться наряду с другими доказательствами (статья 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) и статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

9. Сообщение страхователем при заключении договора обязательного страхования в виде электронного документа недостоверных сведений, которое привело к необоснованному уменьшению размера страховой премии, не является основанием для признания такого договора незаключенным или для освобождения страховщика от страхового возмещения при наступлении страхового случая.

Из системного толкования положений абзаца шестого пункта 72 статьи 15 и подпункта "к" пункта 1 статьи 14 Закона об ОСАГО следует, что при наступлении страхового случая страховщик имеет право предъявить регрессное требование в размере произведенной страховой выплаты к страхователю, предоставившему недостоверные сведения, а также взыскать с него в установленном порядке денежные средства в размере суммы, неосновательно сбереженной в результате предоставления недостоверных сведений, вне зависимости от наступления страхового случая.

Вместе с тем, если до наступления страхового случая со страхователя взысканы денежные средства в размере суммы, неосновательно сбереженной в результате предоставления им недостоверных сведений, у страховщика при наступлении страхового случая не возникает право предъявить регрессное требование в размере произведенной страховой выплаты, поскольку страховая премия уплачена страхователем в полном объеме.

10. Неполное и/или несвоевременное перечисление страховщику страховой премии, полученной страховым брокером или страховым агентом, несанкционированное использование бланков страхового полиса обязательного страхования не освобождают страховщика от исполнения договора обязательного страхования (пункт 71 статьи 15 Закона об ОСАГО).

В случае хищения бланков страховых полисов обязательного страхования страховая организация освобождается от выплаты страхового возмещения только при условии, что до даты наступления страхового случая страховщик, страховой брокер или страховой агент обратился в уполномоченные органы с заявлением о хищении бланков (пункт 71 статьи 15 Закона об ОСАГО).

11. После заключения договора обязательного страхования замена транспортного средства, указанного в страховом полисе обязательного страхования, изменение срока страхования, а также замена страхователя не допускается.

При переходе права собственности, права хозяйственного ведения или оперативного управления на транспортное средство от страхователя к иному лицу новый владелец обязан заключить новый договор обязательного страхования своей гражданской ответственности (пункт 2 статьи 4 Закона об ОСАГО).

При этом предыдущий владелец транспортного средства вправе потребовать от страховщика, с которым у него был заключен договор страхования ответственности, возврата части страховой премии за период с момента перехода прав на транспортное средство до окончания предусмотренного указанным договором срока, на который осуществлялось страхование.

Страховой случай

12. Страховой случай - наступление гражданской ответственности владельца транспортного средства за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства, влекущее за собой в соответствии с договором обязательного страхования обязанность страховщика осуществить страховое возмещение (абзац одиннадцатый статьи 1 Закона об ОСАГО).

Под использованием транспортного средства следует понимать не только механическое (физическое) перемещение в пространстве, но и все действия, связанные с этим движением и иной эксплуатацией транспортного средства как источника повышенной опасности.

Применительно к Закону об ОСАГО под использованием транспортного средства понимается его эксплуатация в пределах дорог, а также на прилегающих к дорогам и предназначенных для движения транспортных средств территориях (во дворах, в жилых массивах, на стоянках транспортных средств, заправочных станциях, а также любых других территориях, на которых имеется возможность перемещения (проезда) транспортного средства).

Вред, причиненный эксплуатацией оборудования, установленного на транспортном средстве и непосредственно не связанного с участием транспортного средства в дорожном движении (например, опорно-поворотным устройством автокрана, бетономешалкой, разгрузочными механизмами, стрелой манипулятора, рекламной конструкцией на автомобиле), не относится к случаям причинения вреда собственно транспортным средством (абзац второй статьи 1 Закона об ОСАГО).

13. Договор обязательного страхования не распространяется на случаи причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу при использовании транспортного средства на территории иностранного государства, в том числе в случае, когда размер ущерба превышает предельную страховую сумму по правилам страхования "зеленая карта" (статья 31 Закона об ОСАГО).

Оформление документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции (упрощенный порядок)

14. Если при наступлении страхового случая между участниками дорожно-транспортного происшествия отсутствуют разногласия по поводу обстоятельств происшествия, степени вины каждого из них в дорожно-транспортном происшествии, характера и перечня видимых повреждений транспортных средств, причинителем вреда и потерпевшим может быть заключено соглашение о страховой выплате в пределах сумм и в соответствии со статьей 111 Закона об ОСАГО путем совместного заполнения бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии (статья 421 ГК РФ, пункт 2 статьи 111 Закона об ОСАГО).

При наличии такого соглашения осуществление страховщиком страховой выплаты в соответствии со статьей 111 Закона об ОСАГО в упрощенном порядке прекращает его обязательство по конкретному страховому случаю (пункт 1 статьи 408 ГК РФ).

15. Потерпевший вправе обратиться к страховщику ответственности лица, причинившего вред, с требованием о возмещении вреда жизни и здоровью, который возник после предъявления требования о страховом возмещении в порядке, установленном статьей 111 Закона об ОСАГО, и о котором потерпевший не знал на момент предъявления требования о возмещении вреда в связи с повреждением его транспортного средства (пункт 8 статьи 111 Закона об ОСАГО).

16. Согласно пунктам 5 и 6 статьи 111 Закона об ОСАГО в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных сотрудников полиции страховщику должны быть представлены данные об обстоятельствах повреждения транспортного средства в результате дорожно-транспортного происшествия, которые зафиксированы с помощью технических средств контроля, обеспечивающих некорректируемую регистрацию информации (фото- или видеосъемка транспортных средств и их повреждений, а также данные, зафиксированные с применением средств навигации, функционирующих с использованием технологий системы ГЛОНАСС или иных глобальных спутниковых навигационных систем).

Невыполнение указанных требований не является основанием для отказа в осуществлении страхового возмещения, однако размер страхового возмещения в этом случае не может превышать предельного размера страхового возмещения, выплачиваемого в рамках упрощенного порядка оформления дорожно-транспортного происшествия.

17. Страховая организация вправе отказать в страховой выплате, если ремонт поврежденного имущества или утилизация его остатков, осуществленные до осмотра страховщиком и/или проведения независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества, не позволяют достоверно установить наличие страхового случая и убытков, подлежащих возмещению по договору обязательного страхования (статьи 15 и 393 ГК РФ, пункт 20 статьи 12 Закона об ОСАГО).

Лица, имеющие право на получение страхового возмещения

18. Право на получение страхового возмещения в связи с повреждением имущества принадлежит потерпевшему - лицу, владеющему имуществом на праве собственности или ином вещном праве. Лица, владеющие имуществом на ином праве (в частности, на основании договора аренды) либо использующие имущество в силу полномочия, основанного на доверенности, самостоятельным правом на страховую выплату в отношении имущества не обладают (абзац шестой статьи 1 Закона об ОСАГО).

Следует учитывать, что заключение договора купли-продажи транспортного средства и его передача покупателю не влекут переход к покупателю права на получение страхового возмещения в связи со страховым случаем, наступившим до момента указанной передачи (пункт 1 статьи 458 ГК РФ). В этом случае лицо, приобретшее поврежденное транспортное средство, не является потерпевшим применительно к обязательному страхованию гражданской ответственности, в связи с чем не может претендовать на получение страхового возмещения по договору обязательного страхования, заключенному предыдущим владельцем (пункт 1 статьи 930 ГК РФ).

19. В случае смерти потерпевшего в результате дорожно-транспортного происшествия право на получение страховой выплаты, предусмотренной пунктом 7 статьи 12 Закона об ОСАГО, принадлежит: нетрудоспособным лицам, состоявшим на иждивении умершего или имевшим ко дню его смерти право на получение от него содержания; ребенку умершего, родившемуся после его смерти; одному из родителей, супругу либо другому члену семьи независимо от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими четырнадцати лет либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению медицинских органов нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе; лицу, состоявшему на иждивении умершего и ставшему нетрудоспособным в течение пяти лет после его смерти (статья 1088 ГК РФ, пункт 6 статьи 12 Закона об ОСАГО).

В отсутствие лиц, указанных в абзаце первом, право на возмещение вреда имеют супруг, родители, дети потерпевшего, не отнесенные к категориям, перечисленным в пункте 1 статьи 1088 ГК РФ. Также такое право имеют иные граждане, у которых потерпевший находился на иждивении, если он не имел самостоятельного дохода (пункт 6 статьи 12 Закона об ОСАГО).

Действия страхователей и потерпевших при наступлении страхового случая

20. При наступлении страхового случая потерпевший обязан не только уведомить страховщика о его наступлении в сроки, установленные Правилами, но и направить страховщику заявление о страховом возмещении и документы, предусмотренные Правилами (пункт 3 статьи 11 Закона об ОСАГО), а также представить на осмотр поврежденное в результате дорожно-транспортного происшествия транспортное средство и/или иное поврежденное имущество (пункт 10 статьи 12 Закона об ОСАГО). В заявлении о страховом возмещении потерпевший должен также сообщить о другом известном ему на момент подачи заявления ущербе, кроме расходов на восстановление поврежденного имущества, который подлежит возмещению (например, об утрате товарной стоимости, о расходах на эвакуацию транспортного средства с места дорожно-транспортного происшествия и т.п.).

21. Надлежащим исполнением обязанности потерпевшего по направлению заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков и документов, предусмотренных Правилами, является направление этих документов по месту нахождения страховщика или представителя страховщика, уполномоченного страховщиком на рассмотрение указанных требований потерпевшего и осуществление страхового возмещения или прямого возмещения убытков (абзац третий пункта 1 статьи 12 Закона об ОСАГО).

Перечень представителей страховщика с указанием их мест нахождения и почтовых адресов, средств связи с ними и сведений о времени их работы является обязательным приложением к страховому полису и подлежит вручению под расписку.

22. Предусмотренные Законом об ОСАГО документы, в том числе претензия (абзац второй пункта 1 статьи 161 Закона об ОСАГО), которые представляются после подачи заявления о страховом возмещении, должны содержать сведения, позволяющие страховщику идентифицировать эти документы с предыдущими обращениями (например, номера страхового полиса и указания на подразделение, в которое подавалось заявление о страховом возмещении, номера выплатного дела, если он известен, и т.д.).

23. Направление заявления о страховой выплате и представление необходимых документов, перечень которых установлен Правилами, производятся способами, обеспечивающими фиксацию их направления и доставки адресату.

24. Двадцатидневный срок для принятия страховой организацией решения по заявлению потерпевшего о страховой выплате исчисляется со дня представления документов, предусмотренных пунктом 3.10 Правил.

Страховщик не вправе требовать от потерпевшего документы, не предусмотренные Правилами (абзац седьмой пункта 1 статьи 12 Закона об ОСАГО).

При недостаточности документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер подлежащего возмещению страховщиком вреда, страховщик в течение трех рабочих дней со дня их получения по почте, а при личном обращении к страховщику - в день обращения с заявлением о страховой выплате или прямом возмещении убытков обязан сообщить об этом потерпевшему с указанием полного перечня недостающих и/или неправильно оформленных документов (абзац пятый пункта 1 статьи 12 Закона об ОСАГО).

Прямое возмещение убытков

25. Если транспортные средства повреждены в результате их взаимодействия (столкновения) и гражданская ответственность их владельцев застрахована в обязательном порядке, страховое возмещение осуществляется на основании пункта 1 статьи 141 Закона об ОСАГО страховщиком, застраховавшим гражданскую ответственность потерпевшего (прямое возмещение ущерба).

26. Если дорожно-транспортное происшествие произошло до 26 сентября 2017 года в результате взаимодействия (столкновения) более двух транспортных средств (включая транспортные средства с прицепами к ним), осуществление страховой выплаты в порядке прямого возмещения убытков на основании статьи 141 Закона об ОСАГО не производится.

Страховое возмещение в связи с причинением вреда жизни и здоровью потерпевшего по прямому возмещению убытков не производится (абзац второй пункта 1 статьи 12 Закона об ОСАГО).

27. Если гражданская ответственность причинителя вреда не застрахована по договору обязательного страхования, осуществление страхового возмещения в порядке прямого возмещения ущерба не производится. В этом случае вред, причиненный имуществу потерпевших, возмещается владельцами транспортных средств в соответствии с гражданским законодательством (глава 59 ГК РФ и пункт 6 статьи 4 Закона об ОСАГО); вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших, возмещается профессиональным объединением страховщиков путем осуществления компенсационной выплаты, а при ее недостаточности для полного возмещения вреда - причинителем вреда (глава 59 ГК и статья 18 Закона об ОСАГО).

28. Потерпевший после реализации в связи с повреждением транспортного средства права на прямое возмещение убытков вправе обратиться к страховщику ответственности лица, причинившего вред, с требованием о возмещении вреда жизни и здоровью, который возник после предъявления требования о прямом возмещении убытков и о котором потерпевший не знал на момент предъявления такого требования (пункт 3 статьи 141 Закона об ОСАГО).

29. Потерпевший, имеющий право на прямое возмещение убытков, в случае введения в отношении страховщика его ответственности процедур, применяемых при банкротстве, или в случае отзыва у страховщика лицензии на осуществление страховой деятельности вправе обратиться за страховым возмещением к страховщику ответственности причинителя вреда (пункт 9 статьи 141 Закона об ОСАГО).

При осуществлении страховщиком ответственности потерпевшего страхового возмещения, с размером которого потерпевший не согласен, в случае введения в дальнейшем в отношении указанного страховщика процедур, применяемых при банкротстве, или в случае отзыва у него лицензии на осуществление страховой деятельности потерпевший вправе обратиться за доплатой к страховщику причинителя вреда.

Если решением суда в пользу потерпевшего со страховщика его ответственности взыскано страховое возмещение и это решение не исполнено, то при введении в отношении этого страховщика процедур, применяемых при банкротстве, или отзыве у него лицензии на осуществление страховой деятельности потерпевший вправе обратиться за выплатой к страховщику ответственности причинителя вреда.

В случае, если процедуры, применяемые при банкротстве, введены как в отношении страховщика ответственности потерпевшего, так и в отношении страховщика ответственности причинителя вреда, или в случае отзыва у них лицензии на осуществление страховой деятельности потерпевший вправе требовать возмещения убытков посредством компенсационной выплаты Российским Союзом Автостраховщиков (пункт 6 статьи 141 Закона об ОСАГО).

Осмотр, независимая техническая экспертиза и независимая экспертиза (оценка)

30. Страховщик обязан осмотреть поврежденное транспортное средство, иное имущество или его остатки в срок не более чем пять рабочих дней со дня поступления заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков с приложенными документами, предусмотренными Правилами, если иной срок не согласован страховщиком с потерпевшим (абзац первый пункта 11 статьи 12 Закона об ОСАГО).

Под надлежащим исполнением обязанности страховщика по организации независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) следует понимать направление в названный срок уведомления с указанием даты, времени и места проведения такой экспертизы (пункт 3.11 Правил).

При этом уведомление считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило потерпевшему, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или он не ознакомился с ним (пункт 2 статьи 1651 ГК РФ). Например, сообщение считается доставленным, если потерпевший уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, и она была возвращена по истечении срока хранения. Бремя доказывания факта направления и доставки уведомления потерпевшему лежит на страховщике (статья 56 ГПК РФ и статья 65 АПК РФ).

При наличии разногласий между потерпевшим и страховщиком о характере и перечне видимых повреждений имущества и (или) об обстоятельствах причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате дорожно-транспортного происшествия страховщик в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков с приложенными документами, предусмотренными Правилами, если иной срок не согласован страховщиком с потерпевшим, организует независимую техническую экспертизу или независимую экспертизу (оценку).

Независимая техническая экспертиза или независимая экспертиза (оценка) поврежденного имущества или его остатков проводится не позднее двадцати календарных дней (за исключением нерабочих праздничных дней) со дня принятия к рассмотрению заявления потерпевшего о страховом возмещении или прямом возмещении убытков и приложенных к нему документов, предусмотренных Правилами (пункт 21 статьи 12 Закона об ОСАГО).

31. Если потерпевшим не представлено поврежденное имущество или его остатки для осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) в согласованную со страховщиком дату, страховщик согласовывает с потерпевшим новую дату осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков.

При повторном непредставлении потерпевшим поврежденного имущества или его остатков для осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) в согласованную со страховщиком дату страховщик вправе вернуть без рассмотрения представленное потерпевшим заявление о страховом возмещении или прямом возмещении убытков вместе с документами, предусмотренными Правилами (абзац четвертый пункта 11 статьи 12 Закона об ОСАГО).

Если потерпевший повторно не представил поврежденное имущество или его остатки для осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) в согласованные со страховщиком даты, результаты самостоятельно организованной потерпевшим независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков не принимаются для определения размера страхового возмещения (абзац пятый пункта 11 статьи 12 Закона об ОСАГО).

Если страховщиком заявление о страховом возмещении или прямом возмещении убытков в соответствии с абзацем четвертым пункта 11 статьи 12 Закона об ОСАГО было возвращено потерпевшему, он вправе повторно обратиться к страховщику с таким заявлением, приложив документы, предусмотренные Правилами. При этом сроки проведения страховщиком осмотра поврежденного имущества или его остатков и (или) организации их независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), а также сроки осуществления страховой выплаты или выдачи потерпевшему направления на ремонт либо направления ему мотивированного отказа в страховом возмещении исчисляются со дня повторного обращения (абзац шестой пункта 11 статьи 12 Закона об ОСАГО).

32. Если характер повреждений или особенности поврежденного транспортного средства, иного имущества исключают его представление для осмотра и независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) по месту нахождения страховщика и (или) эксперта (например, имеются повреждения транспортного средства, перечисленные в Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года N 1090, и т.д.), указанные осмотр и независимая техническая экспертиза, независимая экспертиза (оценка) проводятся по месту нахождения поврежденного имущества (абзац третий пункта 10 статьи 12 Закона об ОСАГО).

При уклонении страховщика от проведения осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) по месту нахождения поврежденного имущества потерпевший вправе самостоятельно организовать проведение независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков.

Если страховщиком не произведен осмотр и (или) независимая техническая экспертиза, независимая экспертиза (оценка) в связи с предоставлением потерпевшим недостоверных сведений о том, что характер повреждений исключает представление поврежденного имущества или его остатков для осмотра или независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) по месту нахождения страховщика и (или) эксперта, то при разрешении спора заключение независимого эксперта, представленное потерпевшим в подтверждение своих требований, может быть признано судом недопустимым доказательством (статья 60 ГПК РФ, статья 68 АПК РФ и абзац 5 пункта 11 статьи 12 Закона об ОСАГО).

Страховое возмещение

33. Страховое возмещение осуществляется в форме страховой выплаты путем получения суммы в кассе страховщика или перечисления суммы страховой выплаты на банковский счет потерпевшего (выгодоприобретателя) либо путем организации и оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства на станции технического обслуживания, которая выбрана потерпевшим по согласованию со страховщиком в соответствии с Правилами и с которой у страховщика заключен договор на организацию восстановительного ремонта.

По общему правилу, право выбора способа страхового возмещения принадлежит потерпевшему (пункт 15 статьи 12 Закона об ОСАГО). Исключением является случай возникновения убытков от повреждения легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан (в том числе индивидуальных предпринимателей) и зарегистрированных в Российской Федерации.

34. Под страховой выплатой понимается конкретная денежная сумма, подлежащая выплате страховщиком в возмещение вреда жизни, здоровью и/или в связи с повреждением имущества потерпевшего (пункт 3 статьи 10 Закона N 4015-I, статьи 1 и 12 Закона об ОСАГО).

35. Причинитель вреда, застраховавший свою ответственность в порядке обязательного страхования в пользу потерпевшего, возмещает разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба только в случае, когда страхового возмещения недостаточно для полного возмещения причиненного вреда (статья 15, пункт 1 статьи 1064, статья 1072 и пункт 1 статьи 1079 ГК РФ).

36. При причинении вреда потерпевшему возмещению подлежат: восстановительные и иные расходы, обусловленные наступлением страхового случая и необходимые для реализации потерпевшим права на получение страхового возмещения (например, расходы на эвакуацию транспортного средства с места дорожно-транспортного происшествия, хранение поврежденного транспортного средства, доставку пострадавшего в лечебное учреждение; стоимость работ по восстановлению дорожного знака, ограждения; расходы по доставке ремонтных материалов к месту дорожно-транспортного происшествия и т.д.).

По договору обязательного страхования с учетом положений статей 1 и 12 Закона об ОСАГО возмещаются не только убытки, причиненные в результате повреждения транспортного средства, но и вред в виде утраты (повреждения) груза, перевозимого в транспортном средстве потерпевшего, а также вред в связи с повреждением имущества, не относящегося к транспортным средствам (в частности, объектам недвижимости, оборудованию АЗС, дорожным знакам, ограждениям и т.д.), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 6 Закона об ОСАГО.

37. К реальному ущербу, возникшему в результате дорожно-транспортного происшествия, наряду со стоимостью ремонта и запасных частей относится также утрата товарной стоимости, которая представляет собой уменьшение стоимости транспортного средства, вызванное преждевременным ухудшением товарного (внешнего) вида транспортного средства и его эксплуатационных качеств в результате снижения прочности и долговечности отдельных деталей, узлов и агрегатов, соединений и защитных покрытий вследствие дорожно-транспортного происшествия и последующего ремонта.

Утрата товарной стоимости подлежит возмещению и в случае, если страховое возмещение осуществляется в рамках договора обязательного страхования в форме организации и (или) оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства на станции технического обслуживания, с которой у страховщика заключен договор о ремонте транспортного средства, в установленном законом пределе страховой суммы.

38. По смыслу пункта 4 статьи 12 Закона об ОСАГО, если дополнительные расходы на лечение и восстановление поврежденного в результате дорожно-транспортного происшествия здоровья потерпевшего и утраченный им заработок (доход) превышают сумму осуществленной страховой выплаты, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2012 года N 1164 "Об утверждении Правил расчета суммы страхового возмещения при причинении вреда здоровью потерпевшего", страховщик обязан выплатить разницу между совокупным размером утраченного потерпевшим заработка (дохода) и дополнительных расходов и суммой осуществленной страховой выплаты. Общая сумма страховой выплаты за причинение вреда здоровью потерпевшего не должна превышать предельный размер, установленный статьей 7 Закона об ОСАГО.

39. По договору обязательного страхования размер страхового возмещения, подлежащего выплате потерпевшему в связи с повреждением транспортного средства, по страховым случаям, наступившим начиная с 17 октября 2014 года, определяется только в соответствии с Единой методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, утвержденной Положением Центрального банка Российской Федерации от 19 сентября 2014 года N 432-П (далее - Методика).

Расходы, необходимые для восстановительного ремонта и оплаты работ, связанных с таким ремонтом, не предусмотренные Методикой, не включаются в размер страхового возмещения (например, расходы по нанесению (восстановлению) на поврежденное транспортное средство аэрографических и иных рисунков).

При причинении вреда имуществу, не относящемуся к транспортным средствам (в частности, объектам недвижимости, оборудованию АЗС и т.д.), размер страхового возмещения определяется на основании оценки, сметы и т.п.

40. Если разница между фактически произведенной страховщиком страховой выплатой и предъявляемыми истцом требованиями составляет менее 10 процентов, необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 3.5 Методики расхождение в результатах расчетов размера расходов на восстановительный ремонт, выполненных различными специалистами, образовавшееся за счет использования разных технологических решений и погрешностей, следует признавать находящимся в пределах статистической достоверности.

При определении наличия либо отсутствия 10-процентной статистической достоверности утраченная товарная стоимость поврежденного в результате дорожно-транспортного происшествия транспортного средства учету не подлежит.

41. При осуществлении страхового возмещения в форме страховой выплаты размер расходов на запасные части, в том числе и по договорам обязательного страхования, заключенным начиная с 28 апреля 2017 года, определяется с учетом износа комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов), подлежащих замене при восстановительном ремонте. При этом на указанные комплектующие изделия (детали, узлы и агрегаты) не может начисляться износ свыше 50 процентов их стоимости (абзац второй пункта 19 статьи 12 Закона об ОСАГО).

42. В соответствии с подпунктом "а" пункта 18 и пунктом 19 статьи 12 Закона об ОСАГО размер подлежащих возмещению страховщиком убытков в случае полной гибели имущества потерпевшего определяется в размере его действительной стоимости на день наступления страхового случая за вычетом стоимости годных остатков с учетом их износа.

Под полной гибелью понимаются случаи, при которых ремонт поврежденного имущества невозможен либо стоимость ремонта поврежденного имущества равна стоимости имущества на дату наступления страхового случая или превышает указанную стоимость (подпункт "а" пункта 18 статьи 12 Закона об ОСАГО).

43. В случае, если по результатам проведенного страховщиком осмотра поврежденного имущества страховщик и потерпевший достигли согласия о размере страховой выплаты и не настаивают на организации независимой технической экспертизы транспортного средства или независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества, такая экспертиза, в силу пункта 12 статьи 12 Закона об ОСАГО, может не проводиться.

При заключении соглашения об урегулировании страхового случая без проведения независимой технической экспертизы транспортного средства или независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества потерпевший и страховщик договариваются о размере, порядке и сроках подлежащего выплате потерпевшему страхового возмещения. После осуществления страховщиком оговоренной страховой выплаты его обязанность считается исполненной в полном объеме и надлежащим образом, что прекращает соответствующее обязательство страховщика (пункт 1 статьи 408 ГК РФ).

Заключение со страховщиком соглашения об урегулировании страхового случая без проведения независимой технической экспертизы транспортного средства или независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества является реализацией права потерпевшего на получение страхового возмещения, вследствие чего после исполнения страховщиком обязательства по страховой выплате в размере, согласованном сторонами, основания для взыскания каких-либо дополнительных убытков отсутствуют. Вместе с тем при наличии оснований для признания указанного соглашения недействительным потерпевший вправе обратиться в суд с иском об оспаривании такого соглашения и о взыскании суммы страхового возмещения в ином размере.

44. Обязанность по страхованию гражданской ответственности не распространяется на принадлежащие гражданам прицепы к легковым автомобилям (подпункт "д" пункта 3 статьи 4 Закона об ОСАГО). При этом обязанность по страхованию гражданской ответственности юридических лиц и граждан - владельцев прицепов к грузовому транспорту с 1 сентября 2014 года исполняется посредством заключения договора обязательного страхования, предусматривающего возможность управления транспортным средством с прицепом к нему, информация о чем вносится в страховой полис обязательного страхования (пункт 7 статьи 4 Закона об ОСАГО).

С 1 октября 2014 года, т.е. со дня введения утвержденных Банком России предельных размеров базовых ставок страховых тарифов и коэффициентов страховых тарифов, требований к структуре страховых тарифов, а также порядка их применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, вред, возникший в результате дорожно-транспортного происшествия при совместной эксплуатации тягача и прицепа в составе автопоезда, считается причиненным посредством одного транспортного средства (тягача), в связи с чем предельная страховая выплата не может превышать страховую сумму по одному договору страхования, в том числе и в случае, если собственниками тягача и прицепа являются разные лица.

Следует принимать во внимание, что отсутствие в полисе обязательного страхования отметки об эксплуатации транспортного средства с прицепом, как того требует пункт 7 статьи 4 Закона об ОСАГО, не может служить основанием для отказа страховой организации в осуществлении страховой выплаты. Вместе с тем применительно к подпункту "в" пункта 1 статьи 14 Закона об ОСАГО страховщик в указанном случае имеет право регресса к страхователю - причинителю вреда.

45. По договору обязательного страхования застрахованным является риск наступления гражданской ответственности при эксплуатации конкретного транспортного средства, поэтому при наступлении страхового случая вследствие действий страхователя или иного лица, использующего транспортное средство, страховщик от выплаты страхового возмещения не освобождается (преамбула, пункт 2 статьи 6 и подпункты "в" и "д" пункта 1 статьи 14 Закона об ОСАГО).

46. Если из документов, составленных сотрудниками полиции, невозможно установить вину застраховавшего ответственность лица в наступлении страхового случая или определить степень вины каждого из водителей - участников дорожно-транспортного происшествия, лицо, обратившееся за страховой выплатой, не лишается права на ее получение.

В таком случае страховые организации производят страховые выплаты в равных долях от размера ущерба, понесенного каждым потерпевшим (абзац четвертый пункта 22 статьи 12 Закона об ОСАГО).

Страховщик освобождается от обязанности уплаты неустойки, суммы финансовой санкции, штрафа и компенсации морального вреда, если обязательства по выплате страхового возмещения в равных долях от размера понесенного каждым из водителей - участников дорожно-транспортного происшествия ущерба им исполнены.

В случае несогласия с такой выплатой лицо, получившее страховое возмещение, вправе обратиться в суд с иском о взыскании страхового возмещения в недостающей части. При рассмотрении спора суд обязан установить степень вины лиц, признанных ответственными за причиненный вред, и взыскать со страховой организации страховую выплату с учетом установленной судом степени вины лиц, гражданская ответственность которых застрахована. Обращение с самостоятельным заявлением об установлении степени вины законодательством не предусмотрено.

47. В случаях, когда ответственность каждого из солидарных должников по отношению к потерпевшему застрахована разными страховщиками, при причинении вреда вследствие взаимодействия источников повышенной опасности третьему лицу страховщики возмещают вред солидарно (пункт 2 статьи 323, пункт 4 статьи 931 ГК РФ). Страховое возмещение в связи с причинением вреда, возникшего в результате дорожно-транспортного происшествия вследствие взаимодействия двух источников повышенной опасности третьему лицу производится каждым страховщиком, у которых застрахована гражданская ответственность владельцев транспортных средств в пределах страховой суммы, установленной статьей 7 Закона об ОСАГО, по каждому договору страхования (пункт 3 статьи 1079 ГК РФ и абзац одиннадцатый статьи 1 Закона об ОСАГО).

Восстановительный ремонт

48. По выбору потерпевшего возмещение вреда, причиненного транспортному средству, осуществляется путем организации и оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства на станции технического обслуживания, с которой у страховщика заключен договор о ремонте транспортного средства в рамках договора обязательного страхования, либо путем получения суммы страховой выплаты в кассе страховщика или перечисления суммы страховой выплаты на банковский счет потерпевшего (выгодоприобретателя) (пункт 15 статьи 12 Закона об ОСАГО).

49. По общему правилу, оплата стоимости восстановительного ремонта осуществляется страховщиком с учетом износа комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов) (пункт 19 статьи 12 Закона об ОСАГО).

50. При возмещении вреда в виде организации и оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства на станции технического обслуживания, с которой у страховщика заключен договор о ремонте транспортного средства, страховщик не освобождается от возмещения иных расходов, обусловленных наступлением страхового случая и необходимых для реализации потерпевшим права на получение страхового возмещения (например, утрата товарной стоимости, эвакуация транспортного средства с места дорожно-транспортного происшествия, хранение поврежденного транспортного средства, доставка пострадавшего в лечебное учреждение, стоимость работ по восстановлению дорожного знака, ограждения, расходы по доставке ремонтных материалов к месту дорожно-транспортного происшествия и т.д.).

О возмещении иных расходов потерпевшему надлежит подать страховщику соответствующее заявление.

51. В случае организации и оплаты страховщиком восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства на станции технического обслуживания между страховщиком, потерпевшим и станцией технического обслуживания должно быть достигнуто соглашение о сроках, в которые станция технического обслуживания производит восстановительный ремонт транспортного средства потерпевшего, о полной стоимости ремонта, о возможном размере доплаты (абзацы третий и шестой пункта 17 статьи 12 Закона об ОСАГО). О достижении такого соглашения свидетельствует получение потерпевшим направления на ремонт.

По общему правилу, за исключением осуществления страхового возмещения в случаях, предусмотренных пунктом 151 статьи 12 Закона об ОСАГО, если стоимость восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства выше размера страховой выплаты, определенной с учетом износа комплектующих изделий, подлежащих замене при восстановительном ремонте, потерпевший производит станции технического обслуживания доплату соответствующей разницы между страховой выплатой и стоимостью восстановительного ремонта.

Порядок урегулирования вопросов, связанных с выявленными скрытыми повреждениями транспортного средства, вызванными страховым случаем, определяется станцией технического обслуживания по согласованию со страховщиком и с потерпевшим и указывается станцией технического обслуживания при приеме транспортного средства потерпевшего в направлении на ремонт или в ином документе, выдаваемом потерпевшему (абзац четвертый пункта 17 статьи 12 Закона об ОСАГО).

52. При нарушении страховщиком своих обязательств по выдаче потерпевшему направления на ремонт или по выплате страхового возмещения в денежном эквиваленте потерпевший вправе обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании страхового возмещения в форме страховой выплаты.

При нарушении страховщиком требований об организации восстановительного ремонта потерпевший вправе также обратиться в суд с иском о понуждении страховщика к совершению требуемых действий, в том числе выдаче направления на ремонт (пункт 1 статьи 3083 ГК РФ). По ходатайству истца судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу потерпевшего (судебная неустойка).

53. Обращение к страховщику с заявлением о страховом возмещении в виде организации и оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства на станции технического обслуживания является реализацией права потерпевшего на выбор способа возмещения вреда.

До установления факта нарушения его прав станцией технического обслуживания потерпевший не вправе изменить способ возмещения причиненного вреда. Так, например, если станция технического обслуживания не приступает своевременно к выполнению восстановительного ремонта или выполняет ремонт настолько медленно, что окончание его к сроку становится явно невозможным, потерпевший вправе изменить способ возмещения вреда и потребовать выплату страхового возмещения в размере, необходимом для устранения недостатков и завершения восстановительного ремонта. Такие требования предъявляются потерпевшим с соблюдением правил, установленных статьей 161 Закона об ОСАГО.

54. Вопрос о возврате потерпевшему подлежащих замене комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов) является обстоятельством, имеющим существенное значение для правильного рассмотрения и разрешения спора между потерпевшим и страховой организацией о возмещении вреда в виде организации и оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства на станции технического обслуживания, в связи с чем суд обязан вынести данное обстоятельство на обсуждение сторон (статья 56 ГПК РФ и статья 65 АПК РФ).

В случае возврата потерпевшему подлежащих замене комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов) размер страховой выплаты уменьшается на их стоимость.

Если потерпевший отказывается от получения подлежащих замене комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов), суд не вправе возложить на страховщика обязанность по их возврату потерпевшему.

55. Ответственность за несоблюдение станцией технического обслуживания срока передачи потерпевшему отремонтированного транспортного средства и нарушение иных обязательств по восстановительному ремонту транспортного средства потерпевшего несет страховщик, выдавший направление на ремонт независимо от того, имела ли место доплата со стороны потерпевшего за проведенный ремонт (абзацы восьмой и девятый пункта 17 статьи 12 Закона об ОСАГО). При возникновении спора суд обязан привлекать станцию технического обслуживания к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора (часть 1 статьи 43 ГПК РФ и часть 1 статьи 51 АПК РФ).

Под иными обязательствами по восстановительному ремонту транспортного средства потерпевшего, за которые несет ответственность страховщик, следует понимать надлежащее выполнение станцией технического обслуживания работ по ремонту транспортного средства, в том числе выполнение их в объеме и в соответствии с требованиями, установленными в направлении на ремонт, а при их отсутствии - требованиями, обычно предъявляемыми к работам соответствующего рода.

В случае нарушения обязательств станцией технического обслуживания по восстановительному ремонту транспортного средства потерпевшего страховая организация вправе требовать возмещения ею убытков на основании статей 15 и 393 ГК РФ.

56. Обязательства страховщика по организации и оплате восстановительного ремонта транспортного средства потерпевшего считаются исполненными страховщиком надлежащим образом со дня получения потерпевшим отремонтированного транспортного средства.

Уклонение потерпевшего от получения отремонтированного транспортного средства (просрочка кредитора) по причинам, признанным судом неуважительными, может явиться основанием для отказа в удовлетворении требований потерпевшего о взыскании со страховщика неустойки, финансовой санкции, штрафа, а также компенсации морального вреда (пункт 3 статьи 405, пункты 1 и 3 статьи 406 ГК РФ).

Особенности осуществления страхового возмещения в связи с повреждением легкового автомобиля, находящегося в собственности гражданина и зарегистрированного в Российской Федерации

57. Если договор обязательного страхования заключен причинителем вреда после 27 апреля 2017 года, страховое возмещение вреда в связи с повреждением легкового автомобиля, находящегося в собственности гражданина (в том числе имеющего статус индивидуального предпринимателя) и зарегистрированного в Российской Федерации, в силу пункта 151 статьи 12 Закона об ОСАГО осуществляется путем организации и (или) оплаты восстановительного ремонта (обязательный восстановительный ремонт).

Если договор обязательного страхования заключен ранее указанной даты, то страховое возмещение вреда в связи с повреждением легкового автомобиля осуществляется по правилам статьи 12 Закона об ОСАГО, действующей на момент заключения договора.

58. Положения пунктов 151-153 статьи 12 Закона об ОСАГО применяются только к страховому возмещению вреда в форме восстановительного ремонта в связи с повреждением легкового автомобиля, находящегося в собственности гражданина (в том числе имеющего статус индивидуального предпринимателя) и зарегистрированного в Российской Федерации.

59. В отличие от общего правила оплата стоимости восстановительного ремонта легкового автомобиля, находящегося в собственности гражданина (в том числе имеющего статус индивидуального предпринимателя) и зарегистрированного в Российской Федерации, осуществляется страховщиком без учета износа комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов) (абзац третий пункта 151 статьи 12 Закона об ОСАГО в редакции Федерального закона от 28 марта 2017 года N 49-ФЗ).

Если в соответствии с Методикой требуется замена комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), то при восстановительном ремонте поврежденного транспортного средства не допускается использование бывших в употреблении или восстановленных комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов). Иное может быть определено только соглашением между страховщиком и потерпевшим (абзац третий пункта 151 статьи 12 Закона об ОСАГО).

60. Страховщик после осмотра поврежденного транспортного средства потерпевшего и (или) проведения его независимой технической экспертизы выдает потерпевшему направление на ремонт на станцию технического обслуживания (пункт 151 статьи 12 Закона об ОСАГО).

Потерпевший для реализации своего права на получение страхового возмещения должен обратиться на станцию технического обслуживания в течение указанного в направлении срока, а при его отсутствии или при получении уведомления после истечения этого срока либо накануне его истечения - в разумный срок после получения от страховщика направления на ремонт (статья 314 ГК РФ).

Если потерпевший не обратился на станцию технического обслуживания в указанный срок, то для получения страхового возмещения в форме восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства он обязан обратиться к страховщику с заявлением о выдаче нового направления взамен предыдущего.

61. В целях сохранения гарантийных обязательств производителя ремонт поврежденного транспортного средства на станции технического обслуживания, являющейся сервисной организацией в рамках договора, заключенного с производителем и (или) импортером (дистрибьютором), производится в течение двух лет с года выпуска транспортного средства (пункт 152 статьи 12 Закона об ОСАГО).

62. При наличии письменного согласия страховщика потерпевший вправе самостоятельно организовать проведение восстановительного ремонта своего поврежденного транспортного средства на станции технического обслуживания, с которой у страховщика на момент подачи потерпевшим заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков отсутствует договор на организацию восстановительного ремонта (пункт 153 статьи 12 Закона об ОСАГО).

В этом случае ответственность за несоблюдение станцией технического обслуживания срока передачи потерпевшему отремонтированного транспортного средства и нарушение иных обязательств по восстановительному ремонту транспортного средства потерпевшего несет страховщик, поскольку такой ремонт осуществляется по его поручению и на условиях заключенного между ним и станцией технического обслуживания договора (статья 313 ГК РФ).

63. Если страховщик в течение пятнадцати календарных дней (за исключением нерабочих праздничных дней) не ответил на запрос потерпевшего о проведении восстановительного ремонта на выбранной им станции технического обслуживания, с которой у страховщика отсутствует договор на организацию восстановительного ремонта (пункт 21 статьи 12 Закона об ОСАГО, пункт 4.17.2 Правил), считается, что в даче согласия отказано (пункт 4 статьи 1571 ГК РФ).

Такой отказ не подлежит самостоятельному обжалованию в судебном порядке.

64. Если ни одна из станций, с которыми у страховщика заключены договоры на организацию восстановительного ремонта, не соответствует установленным правилами обязательного страхования требованиям к организации восстановительного ремонта, страховщик с согласия потерпевшего в письменной форме может выдать потерпевшему направление на ремонт на одну из таких станций. В случае отсутствия указанного согласия возмещение вреда в связи с повреждением транспортного средства осуществляется в форме страховой выплаты (абзац пятый пункта 152 статьи 12 Закона об ОСАГО).

65. В случае организации и оплаты страховщиком восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства на станции технического обслуживания между страховщиком, потерпевшим и станцией технического обслуживания должно быть достигнуто соглашение о сроках, в которые станция технического обслуживания производит восстановительный ремонт транспортного средства потерпевшего, и о полной стоимости ремонта. О достижении такого соглашения свидетельствует получение потерпевшим направления на ремонт.

В направлении на ремонт указываются согласованные срок представления потерпевшим поврежденного транспортного средства на ремонт, срок восстановительного ремонта, полная стоимость ремонта без учета износа комплектующих изделий, подлежащих замене при восстановительном ремонте, возможный размер доплаты (пункты 151,17 статьи 12 Закона об ОСАГО).

Если стоимость восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства выше страховой суммы, предусмотренной статьей 7 Закона об ОСАГО, потерпевший выплачивает станции технического обслуживания разницу между страховой выплатой и стоимостью восстановительного ремонта.

66. Страховое возмещение вреда, причиненного повреждением легкового автомобиля, находящегося в собственности гражданина и зарегистрированного в Российской Федерации, в том числе индивидуального предпринимателя, осуществляется путем выдачи суммы страховой выплаты в случаях, предусмотренных пунктом 161 статьи 12 Закона об ОСАГО, а также в случаях, когда восстановительный ремонт поврежденного транспортного средства по той или иной причине невозможен.

Так, потерпевший вправе получить страховое возмещение в денежном эквиваленте, если гарантийное обязательство производителя составляет более двух лет с года выпуска транспортного средства, и на момент его повреждения в результате страхового случая по договору обязательного страхования гражданской ответственности срок обязательства не истек, и страховщик не выдает направление на обязательный восстановительный ремонт на станции технического обслуживания, являющейся сервисной организацией в рамках договора, заключенного с производителем и (или) импортером (дистрибьютором) (пункт 1 статьи 6 ГК РФ, пункт 152 и подпункт "е" пункта 161 статьи 12 Закона об ОСАГО, абзац второй пункта 3 статьи 29 Закона о защите прав потребителей).

Также в случаях, когда потерпевший не согласен произвести доплату за обязательный восстановительный ремонт станции технического обслуживания, страховое возмещение вреда в связи с повреждением легкового автомобиля осуществляется путем выдачи суммы страховой выплаты потерпевшему (подпункт "д" пункта 161 статьи 12 Закона об ОСАГО).

67. Независимо от размера доплаты, указанной в направлении на ремонт, потерпевший вправе отказаться от обязательного восстановительного ремонта транспортного средства в разумный срок после его диагностики станцией технического обслуживания и определения точного размера доплаты, если размер такой доплаты возрастает. При этом расходы на проведение диагностики оплачиваются страховщиком и не входят в объем страхового возмещения.

Цессия, суброгация, регресс

68. Предъявление выгодоприобретателем страховщику требования о выплате страхового возмещения не исключает уступку права на получение страхового возмещения. В случае получения выгодоприобретателем страховой выплаты в части возможна уступка права на получение страховой выплаты в части, не прекращенной исполнением.

69. Договор уступки права на страховую выплату признается заключенным, если предмет договора является определимым, т.е. возможно установить, в отношении какого права (из какого договора) произведена уступка. При этом отсутствие в договоре указания точного размера уступаемого права не является основанием для признания договора незаключенным (пункт 1 статьи 307, пункт 1 статьи 432, пункт 1 статьи 384 ГК РФ).

Если вред, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия, возмещен не страховой организацией причинителя вреда (или в случае прямого возмещения убытков - страховой организацией потерпевшего), а иным лицом, то лицо, возместившее вред, имеет право на возмещение убытков.

Лицо, возместившее потерпевшему вред (причинитель вреда, страховая организация, выплатившая страховое возмещение по договору добровольного имущественного страхования, любое иное лицо, кроме страховых организаций, застраховавших ответственность причинителя вреда или потерпевшего), имеет право требования к страховщику ответственности потерпевшего только в случаях, допускающих прямое возмещение убытков (статья 141 Закона об ОСАГО). В иных случаях такое требование предъявляется к страховщику ответственности причинителя вреда.

Лицо, возместившее вред, причиненный в результате страхового случая, имеет право требования к страховщику в размере, определенном в соответствии с Законом об ОСАГО. При этом реализация перешедшего права требования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с соблюдением положений Закона об ОСАГО, регулирующих отношения между потерпевшим и страховщиком (пункт 23 статьи 12 Закона об ОСАГО).

70. Передача прав потерпевшего (выгодоприобретателя) по договору обязательного страхования допускается только с момента наступления страхового случая.

Право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права, включая права, связанные с основным требованием, в том числе требования к страховщику, обязанному осуществить страховую выплату в соответствии с Законом об ОСАГО, уплаты неустойки и суммы финансовой санкции (пункт 1 статьи 384 ГК РФ, абзацы второй и третий пункта 21 статьи 12 Закона об ОСАГО).

Эти же правила применяются к случаям перехода к страховщику, выплатившему страховое возмещение, прав в порядке суброгации, поскольку такой переход является частным случаем перемены лиц в обязательстве на основании закона (подпункт 4 пункта 1 статьи 387, пункт 1 статьи 965 ГК РФ).

71. Права потерпевшего на возмещение вреда жизни и здоровью, на компенсацию морального вреда и на получение предусмотренного пунктом 3 статьи 161 Закона об ОСАГО и пунктом 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей штрафа, а также права потребителя, предусмотренные пунктом 2 статьи 17 Закона о защите прав потребителей, не могут быть переданы по договору уступки требования (статья 383 ГК РФ).

Присужденные судом суммы компенсации морального вреда и предусмотренного пунктом 3 статьи 161 Закона об ОСАГО и пунктом 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей штрафа могут быть переданы по договору уступки права требования любому лицу.

72. Если вред причинен лицом, находящимся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), к страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит требование потерпевшего к лицу, причинившему вред, в размере осуществленной потерпевшему выплаты (подпункт "б" пункта 1 статьи 14 Закона об ОСАГО). Презюмируется, что вред причинен лицом, находящимся в состоянии опьянения, если такое лицо отказалось от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

73. При переходе прав выгодоприобретателя (потерпевшего) к другому лицу (например, уступка права требования, суброгация) это лицо может получить возмещение при соблюдении тех же условий, которые действовали в отношении первоначального выгодоприобретателя (пункт 1 статьи 384 ГК РФ), в частности, приобретатель должен уведомить страховую компанию о наступлении страхового случая, подать заявление о страховой выплате с приложением всех необходимых документов, представить поврежденное имущество для осмотра и (или) проведения независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (осмотра), направить претензию, если эти действия не были совершены ранее предыдущим выгодоприобретателем (потерпевшим).

74. Если размер возмещения, выплаченного страховщиком по договору добровольного имущественного страхования, превышает страховую сумму по договору обязательного страхования, к страховщику в порядке суброгации наряду с требованием к страховой организации, обязанной осуществить страховую выплату в соответствии с Законом об ОСАГО, переходит требование к причинителю вреда в части, превышающей эту сумму (глава 59 ГК РФ).

75. Страховщик, выплативший страховое возмещение по договору добровольного страхования имущества, вправе требовать возмещения причиненных убытков от страховщика ответственности причинителя вреда независимо от того, имелись ли условия, предусмотренные для осуществления страхового возмещения в порядке прямого возмещения убытков.

Если при рассмотрении дела по суброгационному иску установлено, что страховая организация причинителя вреда выплатила страховое возмещение в рамках договора обязательного страхования, то суду необходимо установить, какой из страховщиков (истец или ответчик) произвел выплату раньше.

В том случае, если страховое возмещение по договору обязательного страхования выплачено ранее страхового возмещения по договору добровольного страхования имущества, в том числе в случае, когда оно выплачено во исполнение соглашения о прямом возмещении убытков, то суброгационный иск к страховщику причинителя вреда удовлетворению не подлежит (пункт 1 статьи 408 ГК РФ).

Если страховая организация по договору добровольного страхования имущества осуществила выплату ранее страховщика причинителя вреда, в том числе когда имеет место выплата по прямому возмещению убытков, иск подлежит удовлетворению, за исключением случаев, когда будет установлено, что страховая организация, получившая суброгационное требование, не уведомила должным образом страховую компанию причинителя вреда о произошедшей суброгации (пункт 3 статья 382 ГК РФ).

76. В случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции, на водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию, возложена обязанность в течение пяти рабочих дней направить в адрес страховщиков, застраховавших их гражданскую ответственность, бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии (пункт 2 статьи 111 Закона об ОСАГО).

Признание судом причин пропуска причинителем вреда пятидневного срока для направления в адрес страховщика, застраховавшего его гражданскую ответственность, бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии уважительными (например, тяжелая болезнь или другие независящие от лица обстоятельства, в силу которых оно было лишено возможности исполнить свою обязанность) является основанием для отказа в удовлетворении требований страховщика, осуществившего страховое возмещение, о взыскании с причинителя вреда денежной суммы в размере осуществленного страхового возмещения на основании подпункта "ж" пункта 1 статьи 14 Закона об ОСАГО.

Меры ответственности страховщика за нарушение сроков выплаты страхового возмещения

77. Размер финансовой санкции за несоблюдение срока направления потерпевшему мотивированного отказа в страховой выплате определяется в размере 0,05 процента за каждый день просрочки от страховой суммы по виду причиненного вреда каждому потерпевшему, установленной статьей 7 Закона об ОСАГО (абзац третий пункта 21 статьи 12 Закона об ОСАГО).

Если документы о дорожно-транспортном происшествии оформлены без участия уполномоченных сотрудников полиции, то размер финансовой санкции за несоблюдение срока направления потерпевшему мотивированного отказа в страховой выплате определяется в размере 0,05 процента за каждый день просрочки от предельной суммы, установленной пунктами 4 и 5 статьи 111 Закона об ОСАГО.

Финансовая санкция исчисляется со дня, следующего за днем, установленным для принятия решения о выплате страхового возмещения, т.е. с 21-го дня после получения страховщиком заявления потерпевшего о страховой выплате и документов, предусмотренных Правилами, и до дня направления мотивированного отказа потерпевшему, а при его ненаправлении - до дня присуждения ее судом.

В случае организации потерпевшим ремонта на станции технического обслуживания самостоятельно (пункт 153 статьи 12 Закона об ОСАГО) финансовая санкция исчисляется с 31-го рабочего дня.

Если после начала начисления финансовой санкции страховщиком полностью или частично осуществлено страховое возмещение в пользу потерпевшего, финансовая санкция подлежит начислению до момента осуществления такого возмещения.

78. Размер неустойки за несоблюдение срока осуществления страховой выплаты или срока выдачи потерпевшему направления на ремонт транспортного средства определяется в размере 1 процента, а за несоблюдение срока проведения восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства определяется в размере 0,5 процента за каждый день просрочки от суммы страхового возмещения, подлежащего выплате потерпевшему по конкретному страховому случаю, за вычетом сумм, выплаченных страховой компанией в добровольном порядке в сроки, установленные статьей 12 Закона об ОСАГО (абзац второй пункта 21 статьи 12 Закона об ОСАГО).

Неустойка исчисляется со дня, следующего за днем, установленным для принятия решения о выплате страхового возмещения, т.е. с 21-го дня после получения страховщиком заявления потерпевшего о страховой выплате и документов, предусмотренных Правилами, и до дня фактического исполнения страховщиком обязательства по договору включительно.

Неустойка за несоблюдение срока проведения восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства исчисляется, по общему правилу, с 31-го рабочего дня после представления потерпевшим транспортного средства на станцию технического обслуживания или передачи его страховщику для организации транспортировки к месту восстановительного ремонта.

79. Взыскание неустойки наряду с финансовой санкцией производится в случае, когда страховщиком нарушается как срок направления потерпевшему мотивированного отказа в страховом возмещении, так и срок осуществления страховой выплаты или возмещения причиненного вреда в натуральной форме.

Следует учитывать, что пункт 6 статьи 161 Закона об ОСАГО устанавливает ограничение общего размера взысканных судом неустойки и финансовой санкции только в отношении потерпевшего - физического лица.

80. На сумму несвоевременно выплаченного страхового возмещения не подлежат начислению проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ (пункт 4 статьи 395 ГК РФ, пункт 7 статьи 161 Закона об ОСАГО).

81. При удовлетворении судом требований потерпевшего суд одновременно разрешает вопрос о взыскании с ответчика штрафа за неисполнение в добровольном порядке требований независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 3 статьи 161 Закона об ОСАГО).Если такое требование не заявлено, то суд в ходе рассмотрения дела по существу ставит вопрос о взыскании штрафа на обсуждение сторон (часть 2 статьи 56 ГПК РФ).

Если решение о взыскании со страховщика штрафа судом не принято, суд вправе в порядке, установленном статьями 201 ГПК РФ и 178 АПК РФ, вынести дополнительное решение. Отсутствие в решении суда указания на взыскание штрафа может служить также основанием для изменения решения судом апелляционной или кассационной инстанции при рассмотрении соответствующей жалобы (статьи 330, 387 ГПК РФ).

82. Размер штрафа за неисполнение в добровольном порядке требований потерпевшего определяется в размере 50 процентов от разницы между суммой страхового возмещения, подлежащего выплате по конкретному страховому случаю потерпевшему, и размером страховой выплаты, осуществленной страховщиком в добровольном порядке до возбуждения дела в суде, в том числе после предъявления претензии. При этом суммы неустойки (пени), финансовой санкции, денежной компенсации морального вреда, а также иные суммы, не входящие в состав страховой выплаты, при исчислении размера штрафа не учитываются (пункт 3 статьи 161 Закона об ОСАГО).

83. Штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потерпевшего, исходя из положений абзаца пятого статьи 1 и пункта 3 статьи 161 Закона об ОСАГО, взыскивается в пользу физического лица -потерпевшего.

При удовлетворении судом требований, заявленных общественными объединениями потребителей (их ассоциациями, союзами) или органами местного самоуправления в защиту прав и законных интересов конкретного потерпевшего - потребителя, 50 процентов определенной судом суммы штрафа, по аналогии с пунктом 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей, взыскивается в пользу указанных объединений или органов независимо от того, заявлялось ли ими такое требование (пункт 1 статьи 6 ГК РФ).

При удовлетворении судом требований юридических лиц указанный штраф не взыскивается.

84. Наличие судебного спора о взыскании страхового возмещения указывает на неисполнение страховщиком обязанности по уплате его в добровольном порядке, в связи с чем удовлетворение требований потерпевшего в период рассмотрения спора в суде не освобождает страховщика от уплаты штрафа.

85. Применение статьи 333 ГК РФ об уменьшении судом неустойки возможно лишь в исключительных случаях, когда подлежащие уплате неустойка, финансовая санкция и штраф явно несоразмерны последствиям нарушенного обязательства. Уменьшение неустойки, финансовой санкции и штрафа допускается только по заявлению ответчика, сделанному в суде первой инстанции или в суде апелляционной инстанции, перешедшем к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции.В решении должны указываться мотивы, по которым суд пришел к выводу, что уменьшение их размера является допустимым.

86. Страховщик освобождается от обязанности уплаты неустойки, суммы финансовой санкции и/или штрафа, если обязательства страховщика были исполнены в порядке и в сроки, которые установлены Законом об ОСАГО, а также если страховщик докажет, что нарушение сроков произошло вследствие непреодолимой силы или вследствие виновных действий (бездействия) потерпевшего (пункт 5 статьи 161 Закона об ОСАГО).

При установлении факта злоупотребления потерпевшим правом суд отказывает во взыскании со страховщика неустойки, финансовой санкции, штрафа, а также компенсации морального вреда (пункт 4 статьи 1 и статья 10 ГК РФ). В удовлетворении таких требований суд отказывает, когда установлено, что в результате действий потерпевшего страховщик не мог исполнить свои обязательства в полном объеме или своевременно, в частности, потерпевшим направлены документы, предусмотренные Правилами, без указания сведений, позволяющих страховщику идентифицировать предыдущие обращения, либо предоставлены недостоверные сведения о том, что характер повреждений или особенности поврежденного транспортного средства, иного имущества исключают его представление для осмотра и независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) по месту нахождения страховщика и (или) эксперта (статья 401 и пункт 3 статьи 405 ГК РФ).

87. Предусмотренные Законом об ОСАГО неустойка, финансовая санкция и штраф применяются и к профессиональному объединению страховщиков (абзац третий пункта 1 статьи 19 Закона об ОСАГО).

Процессуальные особенности рассмотрение дел, связанных с договором обязательного страхования гражданской ответственности

88. Дела по спорам, возникающим из договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления) и не связанным с осуществлением ими предпринимательской и иной экономической деятельности, подлежат рассмотрению судами общей юрисдикции (пункт 1 части 1 и часть 3 статьи 22 ГПК РФ).

При определении подсудности спора, связанного с обязательным страхованием, рассмотрение которого относится к компетенции судов общей юрисдикции, судам следует руководствоваться общими правилами, установленными статьями 23 и 24 ГПК РФ:

а) дела по имущественным спорам (например, в случае предъявления иска о взыскании страховой выплаты) при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей на день подачи заявления, подсудны мировому судье (пункт 5 части 1 статьи 23 ГПК РФ);

б) дела по имущественным спорам при цене иска, превышающей пятьдесят тысяч рублей на день подачи заявления, а также дела по искам, не подлежащим оценке (например, о нарушении права потребителя на достоверную информацию), подсудны районному суду (статья 24 ГПК РФ).

В случае, если одновременно с требованием имущественного характера, подсудным мировому судье, заявлено производное от него требование о компенсации морального вреда, то такие дела подсудны мировому судье.

Если после увеличения исковых требований или при предъявлении встречного иска новые требования частично или полностью подсудны районному суду, все требования подлежат рассмотрению в районном суде. В этом случае мировой судья выносит определение о передаче дела в районный суд (часть 3 статьи 23 ГПК РФ).

89. Дела по спорам, возникающим из договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и связанным с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, подлежат рассмотрению арбитражным судом (часть 1 статьи 27, статья 28 АПК РФ).

90. Дела по спорам, связанным с обязательным страхованием гражданской ответственности владельцев транспортных средств, рассматриваются по общему правилу территориальной подсудности по месту нахождения ответчика (статья 28 ГПК РФ, статья 35 АПК РФ).

Иск к страховой организации может быть предъявлен также по месту нахождения филиала или представительства, заключившего договор обязательного страхования, или по месту нахождения филиала или представительства, принявшего заявление об осуществлении страховой выплаты (часть 2 статьи 29 ГПК РФ и часть 5 статьи 36 АПК РФ).

При этом иски по спорам о защите прав потребителя, являющегося страхователем, выгодоприобретателем по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, могут также предъявляться в суд по месту жительства или по месту пребывания истца либо по месту заключения или месту исполнения договора (статья 28 и часть 7 статьи 29 ГПК РФ).

Иски по спорам, связанным с компенсационными выплатами, подлежат рассмотрению по общим правилам территориальной подсудности - по месту нахождения профессионального объединения страховщиков либо по месту нахождения его филиала или представительства.

91. При предъявлении потерпевшим иска непосредственно к причинителю вреда суд в силу части 3 статьи 40 ГПК РФ и части 6 статьи 46 АПК РФ обязан привлечь к участию в деле в качестве ответчика страховую организацию, к которой в соответствии с Законом об ОСАГО потерпевший имеет право обратиться с заявлением о страховой выплате или прямом возмещении убытков (абзац второй пункта 2 статьи 11 Закона об ОСАГО).

92. Принимая во внимание, что абзацем вторым пункта 1 статьи 161 и пунктом 3 статьи 19 Закона об ОСАГО установлен обязательный досудебный порядок урегулирования споров из договора ОСАГО, потерпевший вправе подать претензию со дня, когда узнал или должен был узнать:

об отказе страховщика в осуществлении страхового возмещения или в прямом возмещении убытков путем организации и оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства на станции технического обслуживания или выдачи суммы страховой выплаты либо

об осуществлении страхового возмещения или прямого возмещения убытков не в полном объеме.

Кроме того, потерпевший вправе подать претензию со дня, следующего за днем истечения двадцатидневного (тридцатидневного) срока (за исключением нерабочих праздничных дней) со дня подачи заявления о страховом возмещении с представлением всех необходимых документов для принятия решения страховщиком об организации и оплате восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства на станции технического обслуживания или о выдаче суммы страховой выплаты (пункт 153 и пункт 21 статьи 12 Закона об ОСАГО).

Нерабочие праздничные дни определяются в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации.

93. Соблюдением потерпевшим обязательного досудебного порядка урегулирования споров следует считать направление и доставку претензии с приложением всех документов, предусмотренных Правилами, с указанием сведений, позволяющих страховщику идентифицировать ее с предыдущими обращениями.

94. Судья возвращает исковое заявление в случае несоблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования спора при предъявлении потерпевшим иска к страховой организации или одновременно к страховой организации и причинителю вреда (статья 135 ГПК РФ и статья 129 АПК РФ).

В случаях установления данного обстоятельства при рассмотрении дела или привлечения страховой организации в качестве ответчика исковые требования как к страховщику, так и к причинителю вреда подлежат оставлению без рассмотрения на основании абзаца второго статьи 222 ГПК РФ и пункта 2 части 1 статьи 148 АПК РФ.

Правила об обязательном досудебном порядке урегулирования спора применяются и в случае замены ответчика - причинителя вреда на страховую компанию в соответствии со статьей 41 ГПК РФ и статьей 47 АПК РФ.

95. Правила об обязательном досудебном порядке урегулирования спора применяются также в случае предъявления иска к профессиональному объединению страховщиков о взыскании компенсационных выплат (абзац третий пункта 1 статьи 19 Закона об ОСАГО).

96. Потерпевший вправе обратиться в суд с иском к страховой организации о выплате страхового возмещения после получения ответа страховой организации на претензию или по истечении десятидневного срока, установленного пунктом 1 статьи 161 Закона об ОСАГО для рассмотрения страховщиком досудебной претензии, за исключением случаев продления срока, предусмотренного пунктом 11 статьи 12 Закона об ОСАГО.

97. Соблюдение предусмотренного абзацем четвертым пункта 21 статьи 12 Закона об ОСАГО досудебного порядка урегулирования спора обязательно также при заявлении требований о понуждении к выдаче направления на ремонт.

98. При предъявлении в суд требований о взыскании одновременно страхового возмещения, неустойки и/или финансовой санкции обязательный досудебный порядок урегулирования спора считается соблюденным и в случае, если требования, установленные пунктом 1 статьи 161 Закона об ОСАГО, выполнены истцом только в отношении требований о страховой выплате.

Соблюдение предусмотренного абзацем четвертым пункта 21 статьи 12 Закона об ОСАГО обязательного досудебного порядка урегулирования спора для обращения в суд с требованиями о взыскании неустойки и/или финансовой санкции является обязательным, если вступившим в законную силу решением суда рассмотрены требования о выплате страхового возмещения, а исковые требования о взыскании неустойки и финансовой санкции истцом не заявлялись.

Соблюдение предусмотренного абзацем четвертым пункта 21 статьи 12 Закона об ОСАГО досудебного порядка урегулирования спора обязательно также при обращении в суд с требованиями о взыскании неустойки в связи с нарушением станцией технического обслуживания срока восстановительного ремонта.

99. Стоимость независимой технической экспертизы и (или) независимой экспертизы (оценки), организованной потерпевшим в связи с неисполнением страховщиком обязанности по осмотру поврежденного транспортного средства и (или) организации соответствующей экспертизы страховщиком в установленный пунктом 11 статьи 12 Закона об ОСАГО срок, является убытками. Такие убытки подлежат возмещению страховщиком по договору обязательного страхования сверх предусмотренного Законом об ОСАГО размера страхового возмещения в случае, когда страховщиком добровольно выплачено страховое возмещение или судом удовлетворены требования потерпевшего (статья 15 ГК РФ, пункт 14 статьи 12 Закона об ОСАГО).

С момента оплаты стоимости указанной экспертизы на эту сумму расходов, понесенных потерпевшим, также подлежат начислению проценты по правилам статьи 395 ГК РФ.

100. Если потерпевший, не согласившись с результатами проведенной страховщиком независимой технической экспертизы и (или) независимой экспертизы (оценки), самостоятельно организовал проведение независимой экспертизы до обращения в суд, то ее стоимость относится к судебным расходам и подлежит возмещению по правилам части 1 статьи 98 ГПК РФ и части 1 статьи 110 АПК РФ независимо от факта проведения по аналогичным вопросам судебной экспертизы.

101. Исходя из требований добросовестности (часть 1 статьи 35 ГПК РФ и часть 2 статьи 41 АПК РФ) расходы на оплату независимой технической экспертизы и (или) независимой экспертизы (оценки), понесенные потерпевшим, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются судом со страховщика в разумных пределах, под которыми следует понимать расходы, обычно взимаемые за аналогичные услуги (часть 1 статьи 100 ГПК РФ, часть 2 статьи 110 АПК РФ).

Бремя доказывания того, что понесенные потерпевшим расходы являются завышенными, возлагается на страховщика (статья 56 ГПК РФ и статья 65 АПК РФ).

102. С целью обеспечения баланса интересов сторон, исключения возможности получения необоснованной выгоды в результате недобросовестного поведения стороны, которое может выражаться в том числе в искусственном разделении требования по одному договору посредством предъявления нескольких исковых заявлений, судом с учетом конкретных обстоятельств дела такие действия могут быть признаны злоупотреблением процессуальными правами истца и повлечь отказ в признании понесенных истцом судебных издержек разумными и необходимыми полностью или в части (часть 1 статьи 35 ГПК РФ) либо возложение на истца понесенных ответчиком судебных издержек (статья 111 АПК РФ).

103. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившим силу постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 января 2015 года N 2 "О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В. Лебедев



Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В. Момотов