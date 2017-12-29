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29.12.2017 00:04
Рубрика: Экономика

Нефть течет на Восток

Поставки "черного золота" в Китай возрастут
Текст: Михаил Нестеров
Российская газета - Спецвыпуск №7463 (297)
В середине ноября специалисты Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) завершили сварочные работы на второй ветке нефтепровода "Мохэ - Дацин".
Экспортный маршрут в Китай начинается на НПС "Сковородино". Объемы транспортировки нефти ежегодно увеличиваются. Фото: Пресс-служба "Транснефти" Экспортный маршрут в Китай начинается на НПС "Сковородино". Объемы транспортировки нефти ежегодно увеличиваются. Фото: Пресс-служба "Транснефти"
Экспортный маршрут в Китай начинается на НПС "Сковородино". Объемы транспортировки нефти ежегодно увеличиваются. Фото: Пресс-служба "Транснефти"

- Теперь нам предстоит внимательно протестировать оборудование и функционирование всей системы в целом, необходимо проверить множество параметров, а также провести серию подготовительных работ к запуску, - сообщил заместитель главы проекта по запуску второй ветки Дин Хэмин.

С 1 января следующего года по этой магистрали в рамках проекта "Сковородино - Мохэ - Дацин" планируется начать форсированные поставки нефти из России. В 2016 году по нефтепроводу "Сковородино - Мохэ" из России в Китай было поставлено 16,5 млн тонн нефти. Пропускная же способность нового нефтепровода составляет 30 млн тонн сырья в год.

Фото: ЦУП ВСТО
Как развивается трубопроводный транспорт в Сибири

"Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о расширении сотрудничества в сфере торговли сырой нефтью от 22 марта 2013 года предусмотрено, что объем поставок по трубопроводу "Сковородино - Мохэ" с 2018 года должен составить 30 млн тонн. Россия полностью готова к обеспечению поставок в указанном объеме", - сообщили "ДК" в Минэнерго России. "Однако, - добавили в российском энергетическом ведомстве, - китайская сторона проинформировала, что в связи с задержкой модернизации Ляоянского НПЗ, CNPC готова в следующем году по трубопроводу "Сковородино - Мохэ" принять нефть в объеме 26,5-27 млн тонн и просит рассмотреть возможность поставки остального объема нефти в 2018 году через порт Козьмино".

Протяженность нефтепровода "Мохэ - Дацин" превышает 940 километров. Магистраль проходит по территории провинции Хэйлунцзян (северо-восток Китая) и соседнего с ней автономного района Внутренняя Монголия

"В соответствии с решениями XIV заседания межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству, прошедшей 20 сентября 2017 года в Пекине, поставка нефти по трубопроводу "Сковородино - Мохэ" в 2018 году составит 28,3 млн тонн, через порт Козьмино - 1,7 млн тонн", - подчеркнули в Минэнерго РФ.

Китайская национальная нефтегазовая корпорация готова к сотрудничеству с ведущими российскими компаниями. Председатель Совета директоров CNPC Ван Илинь (слева) и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер во время подписания документов по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. 21 декабря 2017 года Алексей Миллер и Ван Илинь подписали соглашение об основных условиях поставок природного газа с Дальнего Востока России в Китай. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Чуть раньше об этом заявлял и вице-премьер РФ Аркадий Дворкович: "Пока договорились, что небольшой объем продолжит поставляться через порт Козьмино. Для того чтобы к 2019 году все объемы шли через трубопровод, китайская сторона подготовит всю инфраструктуру до конца 2018 года. Там дело даже не в достройке, а в технологическом соединении трубопровода с нефтеперерабатывающим заводом. Труба готова, но нефть еще некуда сдавать. А с 2019 года все 30 млн тонн будут поставляться через трубопровод".

Поставка нефти по трубопроводу "Сковородино - Мохэ" в 2018 году составит 28,3 млн тонн

Напомним, что в трубопровод "Сковородино - Мохэ - Дацин" нефть попадает из российских месторождений Восточной Сибири по трубопроводной системе "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ТС ВСТО) протяженностью 4740 километров.

"Транснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) - постоянные участники Ганноверской промышленной ярмарки. Её дебютантом в 2017 году стала Международная Ассоциация транспортировщиков нефти. Фото: Анатолий Морковкин

В этом году оператор ТС ВСТО - "Транснефть" завершила очередной этап расширения магистрали: пропускная способность ВСТО-1 "Тайшет - Сковородино" теперь составляет 70 млн тонн в год (в 2015 году было 58 млн тонн), а участка ВСТО-2 "Сковородино - Козьмино" - 44 млн тонн (в 2015 году было 20 млн тонн). В перспективе - увеличение пропускной способности ВСТО-1 до 80 млн тонн, ВСТО-2 - до 50 млн тонн.

Фото: Михаил Гулкин
"Транснефть" увеличивает производительность нефтепровода ВСТО

Учитывая, что Россию и Китай соединяет мощный нефтепровод, можно предположить, что РФ и впредь останется для Восточного соседа поставщиком нефти номер один. Напомним, верхнюю строчку рейтинга экспортеров нефти в Китай Россия заняла в прошлом году, обойдя Саудовскую Аравию. Третье место в поставках занимает Ангола.

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