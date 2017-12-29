Пожар в офисном здании в Мумбаи унес жизни не менее 14 человек

В результате пожара в одном из зданий в центре индийского Мумбаи погибли не менее 14 человек, еще около 10 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Трагедия произошла в ночь на пятницу в комплексе Kamala Mills, где расположены офисы и рестораны. Огонь вспыхнул в пабе London Taxi и быстро распространился по всему зданию. По предварительным сведениям, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Заведения Kamala Mills пользуются большой популярностью среди любителей ночных развлечений.

