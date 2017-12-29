Премьера Австралии оштрафовали за катание в лодке без спасжилета

Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл заплатил 250 долларов штрафа за катание в надувной лодке без спасательного жилета. Об этом сообщает Twitter издания The Australian.

Любопытно, что штраф чиновнику наложили после публикации в СМИ фотографии Тернбула во время катания.

Сам премьер уже принес извинения гражданам в своем Facebook и заверил, что вынес урок из этого случая. Он оправдался, что плавал у самого берега на небольшую дистанцию.