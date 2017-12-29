Президентом Либерии избран бывший футболист Джордж Веа

Экс-форвард сборной Либерии по футболу Джордж Веа победил на выборах президента этой страны, передает ТАСС. Веа набрал 61,5 процента голосов во втором туре голосования, а его соперник Джозеф Боакай - 38,5 процента голосов.

Для Веа это была уже третья кампания. В 2005 году он уступил во втором туре Эллен Джонсон-Серлиф, а в 2011-м, когда он баллотировался в вице-президенты, он и шедший в президенты Уинстон Табмэн сняли свои кандидатуры, обвинив власти в фальсификациях.

Напомним, Веа играл за "Монако", французские "Пари Сен- Жермен" и "Марсель", итальянский "Милан", английский "Челси", а в 1995 году был признан лучшим футболистом Европы.