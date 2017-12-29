Путин одобрил введение оборотных штрафов для АЗС

В России с 27 января следующего года начнут действовать оборотные штрафы за продажу контрафактного топлива. Если оно не будет соответствовать требованиям технического регламента, то АЗС заплатит за это штраф в размере одного процента выручки, но не менее полумиллиона рублей.

Документ, вводящий такие изменения, 29 декабря был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации за подписью президента Владимира Путина. Из него следует, что за повторное нарушение оборотный штраф вырастет до трех процентов выручки, при этом составит не менее двух миллионов рублей. Кроме того, работу АЗС могут остановить на 90 дней и конфисковать контрафакт.

Закон также предусматривает введение штрафов за отсутствие маркировки моторного топлива или ее неправильное оформление - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

По оценкам Росстандарта, оборотные штрафы позволят назначать наказание в зависимости от степени опасности нарушения. Причем за экономический ущерб, нанесенный продажей плохого топлива, компании будут отвечать соразмерной суммой. Новый закон способен стать демотиватором для совершения противоправных действий на рынке, указывал ранее руководитель агентства Алексей Абрамов.