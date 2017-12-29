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Рубрика: Общество

Путин подписал закон о переоборудовании домов для нужд инвалидов

Текст: Ирина Жандарова

Президент подписал закон об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов в многоквартирные дома. Документ разрешается переоборудование многоквартирного дома под нужды инвалидов для обеспечение доступа их к жилым помещениям без проведения общего собрания собственников. Новый порядок можно использовать только для тех случаев, когда переоборудование производится без привлечения средств собственников.

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Оборудование пандусов, дополнительных лифтов, откидных направляющих для подъема колясок через лестницы часто сопровождалось конфликтами с жильцами дома. Даже если семья, в которой есть инвалид, находила деньги или спонсора, вопрос оборудования дополнительных конструкций приходилось согласовывать с другими собственниками. Далеко не все жильцы были заинтересованы в этих изменениях.

При этом новые жилые дома должны изначально проектироваться с учетом нужд инвалидов. Не допускается планировка и застройка городов и других населенных пунктов, формирование жилых зон и зон рекреации, проектирование и реконструкция зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство общественного транспорта, средств коммуникации и информации без приспособления данных объектов к нуждам лиц с ограниченными возможностями и их использование инвалидами.

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