Путин подписал закон о переоборудовании домов для нужд инвалидов

Президент подписал закон об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов в многоквартирные дома. Документ разрешается переоборудование многоквартирного дома под нужды инвалидов для обеспечение доступа их к жилым помещениям без проведения общего собрания собственников. Новый порядок можно использовать только для тех случаев, когда переоборудование производится без привлечения средств собственников.

Оборудование пандусов, дополнительных лифтов, откидных направляющих для подъема колясок через лестницы часто сопровождалось конфликтами с жильцами дома. Даже если семья, в которой есть инвалид, находила деньги или спонсора, вопрос оборудования дополнительных конструкций приходилось согласовывать с другими собственниками. Далеко не все жильцы были заинтересованы в этих изменениях.

При этом новые жилые дома должны изначально проектироваться с учетом нужд инвалидов. Не допускается планировка и застройка городов и других населенных пунктов, формирование жилых зон и зон рекреации, проектирование и реконструкция зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство общественного транспорта, средств коммуникации и информации без приспособления данных объектов к нуждам лиц с ограниченными возможностями и их использование инвалидами.