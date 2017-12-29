Путин подписал закон о ратификации соглашения по базе ВМФ РФ в Тартусе

Владимир Путин подписал закон о ратификации Соглашения между РФ и Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в районе порта Тартус и заходах военных кораблей РФ в территориальное море, внутренние воды и порты Сирии.

Ранее документ был принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации.

Напомним, это соглашение было подписано в Дамаске 18 января 2017 года.

Данный документ временно применяется с даты его подписания и действует в течение 49 лет с момента ратификации с возможностью его автоматического продления на 25-летние периоды.