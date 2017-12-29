Путин проверил кредиты для аграриев

Президент встретился с председателем правления Россельхозбанка.

"По результатам работы, про кредитный портфель прошу рассказать и по основным направлениям, прежде всего по поддержке сельского хозяйства. Знаю, что вы хотели рассказать про поддержку малых форм на селе", - заметил Владимир Путин.

Дмитрий Патрушев принес две презентации. Первая - по показателям деятельности, вторая - о проектах, которые уже введены в этом году, и о тех, что планируются.

Глава Россельхозбанка поблагодарил за поддержку. Банк в силах не снижать объем кредитования, и в первую очередь, конечно, агропромышленного комплекса. "Мы продолжаем инвестировать в реальный сектор экономики. По темпам кредитования мы опережаем рынок. Кредитный портфель Россельхозбанка уже превышает 1 триллион 900 миллиардов рублей", - сообщил докладчик.

"По кредитованию АПК мы занимаем более 30 процентов всего российского рынка, и кредитный портфель Россельхозбанка в АПК приближается к отметке 1 триллион 200 миллиардов рублей", - продолжил Патрушев и напомнил также о кредитовании сезонных полевых работ - это как раз обеспечивает хороший урожай.

"Значительный спрос на кредиты со стороны аграриев объясняется очень высоким уровнем государственной поддержки, которая на сегодняшний день есть", - заметил глава Россельхозбанка. "Очень неплохо работает механизм льготного кредитования, который по вашему поручению реализуется. По новому механизму сельхозтоваропроизводители получают кредиты по ставке не более пяти процентов годовых", - подчеркнул он. Это серьезно снижает издержки для агробизнеса. "Мы активно участвуем в кредитовании в рамках этого механизма", - заключил докладчик.