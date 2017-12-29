Путин ужесточил наказание за злоупотребления в сфере гособоронзаказа

Президент подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы за злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. В Уголовный кодекс вводится новая статья: "Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа".

Использование лицом, выполняющим управленческие функции в организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц при выполнении гособоронзаказа наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет. Если такое деяние совершила организованная группа, то ее участники лишаются свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Вводится также статья "Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа", предусматривающая такие же меры наказания, как и вышеописанная, с максимальным сроком - до 10 лет лишения свободы.