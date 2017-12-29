Автобус наехал на остановку в Москве

На Сходненской улице в Москве рейсовый автобус совершил наезд на остановку общественного транспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В результате ДТП, по предварительной информации, погибли два человека. На место аварии выехали полицейские.

О причинах аварии пока не сообщается.

Официально эта информация пока подтверждена не была. "РГ" следит за развитием событий.

Напомним, в минувший понедельник у станции метро "Славянский бульвар" пассажирский автобус съехал с дороги на тротуар и въехал в пешеходный переход. В результате случившегося погибли четыре человека, 11 человек были ранены. Расследование аварии было передано в СК РФ. По словам водителя автобуса, машина начала самопроизвольное движение, и остановить ее не было возможности. А производители машины утверждают, что если бы шофер пытался тормозить, машина гарантированно бы остановилась.