МВД: Водители автобуса и легкового автомобиля дают показания

Водитель автобуса и легкового автомобиля допрашиваются после ДТП, которое произошло минувшим утром на улице Сходненской. Как рассказал представитель столичного главка МВД Юрий Титов, в частности, водитель легковой машины, который, по предварительным данным, создал помеху в движении автобусу, общается с полицией и дает объяснения по поводу случившегося.

В МВД напомнили о том, что водитель автобуса, пытаясь избежать столкновения с легковой автомашиной, выехал с проезжей части и допустил наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибших нет. За медицинской помощью, по предварительной информации, обратились три человека. В настоящее время на месте происшествия работают представители полиции и экстренных служб. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

В департаменте транспорта сообщают о том, что автобус, попавший в ДТП на Сходненской улице, застрахован. ГУП "Мосгортранс" поможет пострадавшим оформить компенсацию.