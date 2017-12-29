Объявлен конкурс на закупку электробусов для Москвы

Мосгортранс объявил конкурс на закупку 300 электробусов и 98 зарядных станций. Город готов заплатить за них около 30 млрд рублей.

Как сообщили "РГ" в департаменте транспорта, контракт подразумевает не только сами машины и зарядные станции, но и обслуживание по 15-летнему контракту жизненного цикла. Поставщик будет нести полную финансовую ответственность за работоспособность своей техники.

Всего на весь конкурс будет проведено три аукциона, в каждом по 100 электробусов. Затем ежегодно до 2021 года будет приобретаться еще по 300 электробусов, а после Москва планирует отказаться от закупок дизельных автобусов.

В техническое задание на конкурс входит электробус на 85 пассажиров, с пробегом на одной зарядке не менее 40 км, адаптированный для поездок маломобильных пассажиров, с климат-контролем и USB-зарядками. Обязательное условие - локализация сборки в России.

Интерес к участию в конкурсе проявили отечественные и импортные производители.

Раннее были определены первые маршруты, на которые планируется запустить электробусы. Среди них № 7 "Парк Победы - Калужская площадь", № 34 к "Улица Кравченко - Киевский вокзал", № 42 "Рижский вокзал - метро "Динамо" , № 76 "Холмогорская улица - метро "ВДНХ" (Южная), а также №№ 36, 83, 73 и 80.