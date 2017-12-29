Пассажиры автобуса не пострадали в результате ДТП на остановке в Москве

В момент аварии на остановке на Сходненской улице в Москве в автобусе, который выехал на тротуар, находились пассажиры. Никто из них не пострадал, об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он рассказал о том, что, по предварительным данным, помехой для автобуса стал легковой автомобиль - из-за него автобус выскочил с дороги в сторону остановки. Легковая машина получила повреждения.

Бирюков сообщил, что на остановке находились люди - трое человек получили нетяжелые травмы. Они были доставлены в больницы, в настоящее время их жизни ничто не угрожает.

Водитель автобуса по работе характеризуется очень положительно,нарушений ПДД у него никогда не было.

По факту случившегося будет проводиться административное расследование и расследование по линии СК.