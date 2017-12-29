Погибших при наезде автобуса на остановку в Москве нет

В результате аварии на Сходненской улице в Москве никто не погиб. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы. Таким образом была опровергнута появившаяся ранее информация о двух погибших.

- Пострадавших трое, все в не тяжелом состоянии, детей среди них нет, - говорится в сообщении ведомства в микроблоге Twitter.

В департаменте транспорта рассказали о том, что водитель автобуса имеет все категории, прошел необходимый предрейсовый контроль.

По предварительным данным, автомобиль ударил автобус, из-за чего автобус совершил наезд на остановку.

"РГ" следит за развитием событий.