Прокуратура начала проверку ДТП с автобусом на Сходненской улице в Москве

В прокуратуре Северо-Западного административного округа города Москвы организована проверка по факту аварии с автобусом на улице Сходненской. Об этом сообщается на сайте прокуратуры столицы.

Ведомство проверит соблюдение требований федерального законодательства в связи с ДТП. На место аварии для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор округа Роман Никифоров.

По итогам проверки будут приняты соответствующие меры.

Напомним, сегодня утром на северо-западе Москвы рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения с другим авто. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

По последней информации, на Сходненской улице начались работы по восстановлению остановки. Новый павильон будет установлен в течение ближайших часов.