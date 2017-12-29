Собянин поручил разобраться с причинами ДТП с участием автобуса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил тщательно разобраться с причинами аварии у станции метро "Сходненская". Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

- Троим пострадавшим на остановке у метро "Сходненская" оказывается необходимая помощь. Угрозы для жизни нет. Тем не менее требуется тщательно разобраться с причинами аварии. Дал соответствующие поручения, - рассказал мэр.

Напомним, сегодня утром на улице Сходненской в Москве водитель автобуса, по предварительной информации, при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством совершил наезд на остановку общественного транспорта. По предварительным данным, пострадали 3 человека.