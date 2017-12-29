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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин вручил москвичам государственные и городские награды

Текст: Любовь Проценко
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин вручил заслуженным москвичам государственные награды и награды города Москвы.

Торжественная церемония по этому поводу прошла в Белом зале на Тверской. 57 жителей столицы получили ордена Почета и Дружбы, почетные звания заслуженного работника ЖКХ и заслуженного врача РФ, благодарности президента России. Кроме того, были вручены почетные грамоты правительства Москвы, благодарности мэра, знаки отличия "За безупречную службу Москве", а также звания "Почетный деятель искусств Москвы", "Почетный работник культуры Москвы", "Почетный работник образования Москвы", "Почетный реставратор Москвы", "Почетный работник печати Москвы", "Почетный работник транспорта Москвы", "Почетный строитель Москвы", "Почетный спасатель Москвы", "Почетный пожарный Москвы" и "Почетный работник физкультуры, спорта и туризма Москвы".

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- В канун Нового года с большим удовольствием поздравляю вас с государственными и городскими наградами. Своим повседневным трудом, своим талантом вы делаете наш город краше, уютнее, удобнее, безопаснее", - поздравил гостей глава города.

Он отметил, что среди награжденных - представители стройкомплекса, транспортной области, образования, здравоохранения, культуры, а также представители профессий других сфер.

Отдельно поблагодарил ветеранов, которые, несмотря на солидный возраст, активно участвуют в жизни города и в воспитании подрастающего поколения. Отметил Собянин и мужество трех столичных школьников, Владислава Абаби, Степана Баулина и Максима Хмирова, оказавших содействие правоохранительным органам в задержании опасного преступника.Подростки получили так же почетные грамоты и медали "За мужество в спасении" от Российского союза спасателей.

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