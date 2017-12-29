Виновником аварии на "Сходненской", где сегодня утром автобус врезался в остановку, по предварительным данным, является водитель такси.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного департамента транспорта, министерство транспорта Московской области уже рассматривает аннулирование лицензии ООО "СССР Такси".

Водитель автобуса, по предварительной информации, при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта.

Также в департаменте отметили, что новый остановочный павильон установят в течение нескольких часов, работы уже начались.

По предварительным данным , участник ДТП с автобусом у м.Сходненская. Имеет лицензию такси выданную в МосОбласти; pic.twitter.com/UozH5Br8ov — Московский транспорт (@DtRoad) 29 декабря 2017 г.