Виновником аварии на "Сходненской", где сегодня утром автобус врезался в остановку, по предварительным данным, является водитель такси.
Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного департамента транспорта, министерство транспорта Московской области уже рассматривает аннулирование лицензии ООО "СССР Такси".
Водитель автобуса, по предварительной информации, при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта.
Также в департаменте отметили, что новый остановочный павильон установят в течение нескольких часов, работы уже начались.
По предварительным данным , участник ДТП с автобусом у м.Сходненская. Имеет лицензию такси выданную в МосОбласти; pic.twitter.com/UozH5Br8ov— Московский транспорт (@DtRoad) 29 декабря 2017 г.
Водитель автобуса 60-го года рождения, имеет все категории, прошёл необходимый предрейсовый контроль. Предварительная причина: ДТП по вине другого водителя— Московский транспорт (@DtRoad) 29 декабря 2017 г.