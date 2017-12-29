В Москве построили 30 внеуличных пешеходных за год

В Москве в 2017 году ввели в эксплуатацию 30 внеуличных пешеходных переходов, сообщает m24.ru.

В частности, шесть новых переходов появились при реконструкции Рябиновой улицы - пять надземных и один подземный. Шесть новых пешеходных переходов (четыре надземных и два подземных) построили на участке Северо-Западной хорды от Ленинградского шоссе с выходом на улицу Мневники через улицу Народного Ополчения. В рамках первого этапа реконструкции Калужского шоссе построили пять подземных пешеходных переходов.

В планах департамента строительства построить еще 38 внеуличных пешеходных переходов до 2020 года.