В Москве установлен абсолютный температурный рекорд

В столице в пятницу, 29 декабря 2017 года, установлен абсолютный температурный рекорд. Об этом сообщает агентство "Москва".

Согласно данным Гидрометцентра России, на базовой столичной метеостанции, которая располагается на ВДНХ, в 21:00 мск температура воздуха составляла 3,7 градуса тепла.

Между тем, как ранее сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в этот день температурный рекорд - плюс 3,6 градуса - был установлен 29 декабря в 1975 и 1998 годах.

В четверг на пресс-конференции в "РГ" директор Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал журналистам, что в ближайшие дни температура в большинстве районов Москвы будет приближаться к 5-градусной отметке, по области до плюс 6 градусов.