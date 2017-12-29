В районе метро "Сходненская" открыто движение по всем улицам

В районе станции метро "Сходненская" снято оцепление после утреннего ДТП. Движение открыто по всем улицам. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.

Ранее в районе была перекрыта часть Химкинского бульвара и Сходненской улицы из-за работы спецслужб.

Сегодня у станции метро водитель автобуса, по предварительной информации, при попытке уйти от столкновения с легковой машиной не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате инцидента три человека пострадали.