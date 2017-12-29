Власти Москвы объяснили установку бетонных блоков в людных местах

Бетонные блоки в людных местах установили для безопасности москвичей и гостей столицы. Об этом рассказали в департаменте региональной безопасности города.

Там напомнили, что бетонные блоки в местах скопления большого количества людей впервые в столице появились в прошлом году после теракта в Берлине. Их задача в Москве - оградить площадки, где открылся фестиваль "Путешествие в рождество" от проникновения большегрузного транспорта. Пресс-секретарь ведомства уточнила, что всего по городу поставят около 800 блоков.

Но чтобы они не портили вида украшенной к Новому году Москвы, пояснили "РГ" в комплексе городского хозяйства, в этом году их прикрыли красивыми деревянными скамейками. Так что у них, можно сказать, двойная функция: можно спокойно посидеть, любуясь сияющей огнями праздничной Москвой, и в то же время, быть уверенными, что злоумышленники не направят на отдыхающих людей грузовик. После праздников эти ограждения власти обещают убрать.