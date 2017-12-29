На Камчатке из-за циклона отключили электростанцию

Мутновскую геотермальную электростанцию (ГеоЭС) на Камчатке исключили из центрального энергоузла.

Как сообщили в пресс-службе "Геотерм", за последние сутки на линии электропередачи, ведущей от станции, произошли четыре отключения. Из-за этого без электроэнергии на непродолжительное время оставались потребители в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе.

В итоге из центрального энергоузла Камчатки исключено порядка 25 МВт электроэнергии от Мутновской ГеоЭС. Дополнительную нагрузку взял каскад Толмачевской гидроэлектростанции в Усть-Большерецком районе. Таким образом, сбоев в подаче электроэнергии в населенные пункты сейчас нет.

Справка "РГ"

На Камчатке работают Мутновская и Верхне-Мутновская геотермальные электростанции, Паужетская ГеоТЭС. Мутновская и Верхне-Мутновская станции обеспечивают до 30 процентов мощности в центральном энергоузле полуострова.