На Сахалине медсестра устроила "фотосессию" с тяжелобольными пациентами

На Сахалине проводится служебная проверка в отношении медсестры Сахалинской областной клинической больницы, которая фотографировались на фоне тяжелобольных пациентов и оскорбительно высказывалась о них и о своих коллегах-врачах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного минздрава.

В региональном профильном министерстве поведение медсестры назвали недостойным и оскорбительным для всего профессионального сообщества.

"По факту неэтичного, недопустимого обращения медицинской сестры в отношении пациентов, коллег - медицинских работников организована служебная проверка. Министр Алексей Пак лично держит ситуацию на контроле", - говорится в сообщении.