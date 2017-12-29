Из-за тумана задержано и отменено несколько авиарейсов в Саратов

Из-за плохих погодных условий задержано и отменено несколько авиарейсов между Москвой и Саратовом. По сведениям РИА Новости было задержано 4 рейса из-за тумана в аэропорту Саратова.

По данным сайта Саратовского аэропорта задерживается один рейс из Домодедово с 9.40 до 15.00 , и отменено два рейса из Шереметьева в 9.40 и в 17.25. Кроме того задержано и отменено несколько рейсов из Саратова в Москву: рейсы в Домодедово в 8.20 и 13.00 перенесены на 18.30, отменены рейсы в Шереметьево в 13.20 и в 21.25.

Как ранее сообщило ГУ МЧС по региону, в Саратове и местами по Саратовской области 29 и 30 декабря сохраняется туман с видимостью от 500 и менее метров.