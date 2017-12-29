Рынок сэндвич-панелей в 2017 году оживился

Один из крупнейших российских производителей сэндвич-панелей – АО «Теплант» ( Самара) подвел итоги работы в 2017 году. Жесткая ценовая борьба, дефицит металла, низкая активность инвесторов - такими рыночными условиями наградил отечественных производителей сэндвич-панелей уходящий 2017-й.

Коммерческий директор АО "Теплант" Александр Андреев с своем интервью, опубликованном на сайте компании, сообщил, что предприятие заканчивает год с увеличением рыночной доли на российском рынке до 11,5 процента.

Александр Андреев дал оценку рыночной ситуации в сегменте сэндвич-панелей в целом.

- Этот год был сложным с точки зрения ценовой борьбы и дефицита металла. Это признают все крупные производители. Тем не менее, если в 2015-ом году в сегменте нежилого строительства наблюдалось заметное затишье, а в 2016-м началось небольшое движение, то сейчас активность явно растет. Это подтверждает и количество проводимых тендеров. В этом году мы увеличили наше участие в тендерах выше, чем на 60 процентов. В результате нам удалось увеличить свою долю с 6,7 до 7,5 процента, а в секторе панелей с минераловатным утеплителем - с 10,5 до 11,5 процентов, - сообщил Александр Андреев. - Сегмент сэндвич-панелей демонстрирует падение, начиная с 2015 года. За текущий год российский рынок просел еще на 5-10 процентов. Аналитики считают, что в следующем году динамика на снижение сохранится. По нашим оценкам, в 2018 году рынок сэндвич-панелей не будет расти или упадет на 5 процентов.

Главными объектами года для компании руководитель коммерческой службы Тепланта назвал два новых стадиона к ЧМ 2018 - "Екатеринбург Арена" и "Самара Арена".

- Теперь в нашей копилке четыре из двенадцати стадионов, строящихся к мундиалю, - отметил Александр Андреев. - Ранее были еще московские "Открытие Арена" и "Лужники".



Пресс-релиз предоставлен АО "Теплант"