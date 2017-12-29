В Татарстане осуждены участники группировки "Братва"

Верховный суд Татарстана огласил приговор в отношении лидера и 14 участников группировки "Братва", действовавшей в Лениногорске. На их счету около десятка тяжких преступлений, среди которых убийства, покушения, вымогательства.

Как установило следствие, организатором банды был 33-летний мужчина, желавший усилить влияние среди противоборствующих криминальных группировок города.

В 2012-2014 годах жертвами преступников становились обычные граждане, бизнесмены, а также участники противоборствующей ОПГ "Спортсмены". В качестве оружия при нападениях использовались ножи и обрезки арматуры. В результате два человека были убиты, троим удалось выжить.

Как сообщили в прокуратуре республики, во время следствия фигуранты своей вины не признали.

Лидер банды был приговорен к 21 году, остальные участники получили от 8 до 19 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

Троих членов группировки от наказания освободили по нереабилитирующим обстоятельствам: двоих в связи с амнистией, еще одного - в связи с истечением срока давности уголовного преследования.