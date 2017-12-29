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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чечне мужчину осудили за попытку похитить бывшую жену

Текст: Юрий Гень (Чеченская Республика)

В Чечне Ленинский районный суд города Грозного приговорил жителя республики к лишению свободы сроком на 5,6 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы еще на один год за попытку похитить человека.

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По данным прокуратуры Чечни, мужчина пытался похитить свою бывшую жену. Он на своей машине остановился на улице, выбежал из автомобиля и схватил женщину за верхнюю одежду, попытался силой посадить ее в машину.

- При этом потерпевшая оказала ему активное сопротивление, вырвалась и забежала в подъезд многоквартирного жилого дома, - сообщается на официальном сайте прокуратуры Чеченской Республики. - Мужчина забежал следом за ней в подъезд и с целью подавления ее сопротивления нанес ей один удар кулаком по затылку. От этого у потерпевшей произошла кратковременная потеря сознания. Нападавший воспользовался ситуацией и попытался оттащить женщину к своему автомобилю. Однако она вновь пришла в сознание и оказала ему активное сопротивление. Мужчина нанес потерпевшей три удара по голове. После этого, услышав звук открывающейся входной двери одной из квартир жилого дома и женские голоса, опасаясь быть застигнутым очевидцами при совершении преступления, нападавший прекратил свои преступные действия в отношении потерпевшей и скрылся.

После судебного разбирательства мужчину приговорили к тюремному сроку.

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