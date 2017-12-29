В Чечне мужчину осудили за попытку похитить бывшую жену

В Чечне Ленинский районный суд города Грозного приговорил жителя республики к лишению свободы сроком на 5,6 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы еще на один год за попытку похитить человека.

По данным прокуратуры Чечни, мужчина пытался похитить свою бывшую жену. Он на своей машине остановился на улице, выбежал из автомобиля и схватил женщину за верхнюю одежду, попытался силой посадить ее в машину.

- При этом потерпевшая оказала ему активное сопротивление, вырвалась и забежала в подъезд многоквартирного жилого дома, - сообщается на официальном сайте прокуратуры Чеченской Республики. - Мужчина забежал следом за ней в подъезд и с целью подавления ее сопротивления нанес ей один удар кулаком по затылку. От этого у потерпевшей произошла кратковременная потеря сознания. Нападавший воспользовался ситуацией и попытался оттащить женщину к своему автомобилю. Однако она вновь пришла в сознание и оказала ему активное сопротивление. Мужчина нанес потерпевшей три удара по голове. После этого, услышав звук открывающейся входной двери одной из квартир жилого дома и женские голоса, опасаясь быть застигнутым очевидцами при совершении преступления, нападавший прекратил свои преступные действия в отношении потерпевшей и скрылся.

После судебного разбирательства мужчину приговорили к тюремному сроку.