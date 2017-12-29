В Новгородской области ребенок сломал плечо на площадке детского сада

В Новгородской области следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия в детском саду в городе Пестово. Шестилетний воспитанник учреждения упал с горки, не защищенной перилами, и сломал плечо.

Инцидент, по информации следственного управления СК РФ по региону, произошел в октябре. Ребенок залез на горку, заметил бродячую собаку, испугался, пошатнулся и упал. В результате мальчик получил серьезную травму.

Уголовное дело возбуждено по статье "халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Такое постановление следователей прокуратура Пестовского района признала законным и обоснованным, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.