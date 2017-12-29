В Петербурге две станции метро закрыли из-за задымления

В Северной столице две центральные станции метро - "Горьковская" и "Невский проспект" - закрыли из-за задымления, сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

Что стало причиной появления дыма, не уточняется. Как известно, "Горьковская" и "Невский проспект" - соседние станции на второй линии, разделенные Невой. По всей видимости, источник дыма находится в одном из тоннелей.

При этом движение поездов продолжается, однако обе станции составы проезжают без остановки. В метрополитене подчеркивают, что опасности для пассажиров нет.