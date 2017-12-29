Взрослые попросили у Деда Мороза детей и новые машины

Новогодних чудес ждут от Деда Мороза не только дети, но и взрослые. Около трети всех писем, которые получил Зимний волшебник из Великого Устюга за нынешний год, от взрослых. И просьбы у них тоже взрослые - от новой машины до рождения ребенка.

Как сообщили "РГ" в Почте Деда Мороза, зарегистрировано рекордное количество писем - 3 миллиона 188 тысяч 987. Отправляют послания как по обычной почте, так и по электронной.

Порядка трети этих писем - от взрослых людей. Они тоже верят в чудеса. Поэтому и просят у Деда Мороза исполнения самых сокровенных желаний: встречи с будущим мужем, рождения ребенка или повышения по службе, здоровья любимым людям. Но есть и более практические желания. Просят помочь приобрести новую машину, погасить кредит или увеличить зарплату.

Российский Дед Мороз заканчивает свое новогоднее путешествие. За это время он проехал более 20 тысяч километров, посетил более ста детских домов по всей стране, побывал почти в ста многодетных и малообеспеченных семьях, вручил более ста тонн подарков. Новый год Дед Мороз встретит в своей резиденции в Великом Устюге.