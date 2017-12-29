Новости

Собянин вручил москвичам государственные и городские награды 18:45
Россельхознадзор завершил проверку турецких производителей томатов 18:45
Восстановлена остановка на месте ДТП на Сходненской 18:24
В России увеличены штрафы за управление катером без регистрации и прав 18:17
Путин подписал закон о переоборудовании домов для нужд инвалидов 17:56
Путин одобрил введение оборотных штрафов для АЗС 17:52
Дептранс объявил итоги проверки автобуса, сбившего людей на остановке 17:36
ЦИК разрешил Павлу Грудинину открыть избирательный счет 17:24
На Воробьевых горах стало светло как днем 17:00
Власти Москвы объяснили установку бетонных блоков в людных местах 16:52
Российские авиакомпании перевезли в 2017 году 105 млн человек 16:49
Украина ввела пошлину на арматуру и катанку из РФ 16:46
Жириновский первым зарегистрировался в качестве кандидата в президенты 16:42
Найденный в Петербурге синий снег оказался безвредным 16:35
Третий запуск с космодрома Восточный назначили на 1 февраля 16:31
Минтранс РФ опубликовал фото готовых участков Крымского моста 16:28
В Чечне мужчину осудили за попытку похитить бывшую жену 16:28
Экипировщик согласовал с МОК дизайн формы олимпийцев РФ 16:08
СМИ: "Вест Хэм" предложил "Краснодару" за Смолова 11 млн фунтов 15:56
Путин подписал закон о ратификации соглашения по базе ВМФ РФ в Тартусе 15:39
США эвакуировали из провинции Дейр-эз-Зор командиров ДАИШ 15:38
США подписали контракт на поставку ракет двум соседям России 15:36
В департаменте транспорта назвали предварительную причину ДТП с автобусом 15:26
Взрослые попросили у Деда Мороза детей и новые машины 15:22
Росстат оценил инфляцию по итогам года в 2,5 процента 15:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
Как москвичам провести Новый год с пользой для ума и здоровья
Как москвичам провести Новый год с пользой для ума и здоровья
29.12.2017 15:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Взрослые попросили у Деда Мороза детей и новые машины

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Фото: Пресс-служба российского Деда Мороза Фото: Пресс-служба российского Деда Мороза
Фото: Пресс-служба российского Деда Мороза

Новогодних чудес ждут от Деда Мороза не только дети, но и взрослые. Около трети всех писем, которые получил Зимний волшебник из Великого Устюга за нынешний год, от взрослых. И просьбы у них тоже взрослые - от новой машины до рождения ребенка.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Главный Дед Мороз России исполнит желания трех миллионов детей

Как сообщили "РГ" в Почте Деда Мороза, зарегистрировано рекордное количество писем - 3 миллиона 188 тысяч 987. Отправляют послания как по обычной почте, так и по электронной.

Порядка трети этих писем - от взрослых людей. Они тоже верят в чудеса. Поэтому и просят у Деда Мороза исполнения самых сокровенных желаний: встречи с будущим мужем, рождения ребенка или повышения по службе, здоровья любимым людям. Но есть и более практические желания. Просят помочь приобрести новую машину, погасить кредит или увеличить зарплату.

Российский Дед Мороз заканчивает свое новогоднее путешествие. За это время он проехал более 20 тысяч километров, посетил более ста детских домов по всей стране, побывал почти в ста многодетных и малообеспеченных семьях, вручил более ста тонн подарков. Новый год Дед Мороз встретит в своей резиденции в Великом Устюге.

Главное сегодня

Путин подписал закон о ратификации соглашения по базе ВМФ РФ в Тартусе
Экипировщик согласовал с МОК дизайн формы олимпийцев РФ
В России появится реестр уволенных за коррупцию
США эвакуировали из провинции Дейр-эз-Зор командиров ДАИШ
Суд заочно приговорил Браудера к 9 годам колонии