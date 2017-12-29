Минтранс РФ опубликовал фото готовых участков Крымского моста

Строящийся мост через Керченский пролив на некоторых участках визуально выглядит уже абсолютно готовым к началу эксплуатации. Такой вывод можно сделать из опубликованных министерством транспорта РФ фотографий с рабочей поездки министра Максима Соколова.

Министр пешком обошел участки моста рядом с автодорожной аркой, которая недавно состыкована с пролетами с керченской стороны. На других участках уже уложен в несколько слоев асфальтобетон, и даже установлены барьерные ограждения и осветительные мачты с фонарями.

Строители моста рассказали Максиму Соколову о предстоящих важных этапах строительства - это создание сети энергоснабжения и освещения, систем водоотведения и управления дорожным движением. Близится к финалу и строительство базы для эксплуатации моста.

Напомним, в 2017 году после установки железнодорожной и автомобильной арок моста берега Керчи и Тамани соединили пролетами, и теперь по мосту длиной 19 километров можно пройтись пешком. Ближе к концу 2018 года после серии испытаний начнется движение автомобилей по мосту.