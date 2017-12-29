На Урале осудили владельцев собак, загрызших ребенка

Тавдинский районный суд в Свердловской области вынес приговор двум жителям деревни Пальмино: они выпустили собак, которые растерзали ребенка.

Трагедия случилась 5 февраля 2017 года на детской площадке у поселкового Дома культуры. Бегавшие по улицам без присмотра псы напали на семилетнюю девочку. От полученных укусов ребенок скончался на месте происшествия.

"Следователи провели более 40 допросов свидетелей, несколько судебных молекулярно-генетических экспертиз, в том числе в Санкт-Петербург. Установлено, что на одежде и теле погибшей есть ДНК, принадлежавшая обеим собакам", - рассказали в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области.

Собранных доказательств оказалось достаточно для вынесения приговора, несмотря на то, что в ходе расследования оба подсудимых свою вину в случившемся не признавали.

"Владельцы собак признаны виновными в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Им назначено наказание в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы каждому. Также суд взыскал с фигурантов в пользу законного представителя ребенка по 250 тысяч рублей с каждого", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.