В Екатеринбурге завершилось строительство стадиона к ЧМ-2018

На стадионе "Екатеринбург Арена", где в будущем году пройдут матчи Чемпионата мира по футболу, завершились основные строительно-монтажные работы. "Заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации сегодня выдал Ростехнадзор", - сообщает генеральный подрядчик по проекту реконструкции стадион.

Стадион в Екатеринбурге построен



В преддверии Нового 2018 года мы рады сообщить о том, что "Екатеринбург Арена" к Чемпионату мира 2018 года получила заключение Ростехнадзора о соответствии. Начат ввод стадиона в эксплуатацию. pic.twitter.com/bce3t7WF1G — Спорт-Инжиниринг (@FGUPSportin) 29 декабря 2017 г.

Напомним, спорткомплекс, соединивший в себе современную инфраструктуру и историческое наследие (барельефы, скульптуры и лепнину 1950-х) вмещает теперь 35 тысяч зрителей - все согласно требованиям ФИФА.

Помещения готовы хоть сейчас принять зрителей и футболистов.

"На трибунах установлены кресла, в том числе - для маломобильных посетителей. Функционируют 26 лифтов. Обустроены vip-трибуны, комментаторский блок и пресс-центр для представителей СМИ. Полностью благоустроена прилегающая территория", - доложил генподрядчик.

На стадионе смонтирована надежная система безопасности и видеонаблюдения, установлена навигационная система, учитывающая универсальные международные обозначения.

Реконструкция стадиона заняла 2,4 года. В разное время на стройплощадке работали от 500 до 1500 человек. Предмет особой гордости строителей: 90 процентов материалов, которые использовались при возведении стадиона, отечественного производства.