Россельхознадзор завершил проверку турецких производителей томатов

Специалисты федеральной службы по ветеринароному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) завершили проверку ряда турецких предприятий, которым было разрешено поставлять в Россию томаты. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.

Как уточнила пресс-служба Россельхознадзора, проверка проводилась в период с 24 по 29 декабря. И на сегодняшний момент полученная информация "находится на рассмотрении".

Напомним, что Россия частично сняла ограничения на ввоз турецких помидоров с 1 ноября этого года. При этом разрешенный объем составляет 50 тысяч тонн. Между тем до введения с 1 января прошлого года ограничений Турция поставляла в РФ ежегодно до 360 тысяч тонн томатов, которые занимали свыше трети российского рынка этого вида продукции.