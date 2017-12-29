России и Китаю пророчат мировое экономическое лидерство

Бизнес-синергия России и Китая позволит в ближайшее десятилетие стать мировым экономическим центром роста, вытеснив нынешних лидеров. Об этом говорят ведущие экономисты двух стран. А о том, как реализовать перспективный потенциал взаимовыгодных российско-китайских отношений, говорили участники форума "Россия и Китай: вызовы и перспективы международной интеграции".

Конференция проходила при поддержке Министерства иностранных дел РФ, посольства КНР, посольства Республики Индия с привлечением представителей бизнеса, предпринимателей, ведущих ученых и общественных деятелей. С приветственным словом перед собравшимися выступил ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова В.И. Гришин, который отметил многолетние и прочные связи и эффективное совместное сотрудничество России и Китая. Выступавшие обозначили основные направления сотрудничества в торговле, энергетике, инвестиционной и гуманитарной сферах.

На сегодняшний день главными направлениями взаимодействия экономик России и Китая является реализация крупных национальных проектов в сферах энергетики, развития транспортной и логистической инфраструктуры, авиастроения и освоения космоса. Такие направления являются своеобразной визитной карточкой двустороннего сотрудничества, однако не ограничиваются только лишь этими отраслями. Активное взаимодействие происходит и в сфере образования, и в науке, и на рынке капитала, и в финансовых технологиях, и во многих других сферах. О важности такого всестороннего сотрудничества говорят на самом высоком уровне.

Так, президент РФ Владимир Путин заявил: "Мы стали говорить о всеобъемлющем партнерстве и стратегическом взаимодействии с Китаем. Всеобъемлющее - это значит, что мы работаем практически по всем важнейшим направлениям. А стратегическое означает, что мы придаем этому огромное значение".

О важности развития российско-китайских отношений говорил и китайский лидер - генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин: "Россия - всесторонний стратегический партнер Китая по сотрудничеству. Вне зависимости от изменений на международной арене уверенность Китая в углублении двусторонних отношений с Россией не изменится".

Так, по прогнозам экспертов, товарооборот между Россией и Китаем до конца этого года достигнет 90 млрд долларов, а инвестиции Китая в Россию приблизятся к 10 млрд. Однако эти цифры не предельные. Большинство экспертов придерживаются той точки зрения, что подобные показатели будут только расти.

"У российского и китайского бизнеса есть все шансы для совместного создания транснациональных компаний-лидеров с последующим выходом на IPO, для которых будут открыты российские и китайские рынки сбыта, - считает президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Монкевич. - Наибольший потенциал для российско-китайского сотрудничества кроется в сельском хозяйстве, металлургии, строительстве и недвижимости, машиностроении, медицине и фармацевтике, в локализации производств".

Президент РАСПП Виталий Монкевич: Наибольший потенциал для российско-китайского сотрудничества в сельском хозяйстве, металлургии, строительстве и недвижимости, машиностроении, медицине и фармацевтике, в локализации производств. Фото: raspp.ru

Двустороннее сотрудничество приобретает важнейшее значение еще и в свете меняющейся макроэкономической ситуации во всем мире.

По мнению экспертов, на сегодняшний день глобальная экономика переживает сразу две революции: технологическую и институциональную, связанную со сменой механизмов экономического развития, механизмов координации институтов, обеспечивающих воспроизводство капитала.

Несмотря на то что западные лидеры пока не готовы признать экономическое первенство за Китаем, факты говорят сами за себя. Так, уже на протяжении 30 лет в Китае наблюдаются темпы экономического роста, в 3-4 раза превышающие западноевропейские. Эксперты даже дали определение этому явлению: "китайское экономическое чудо".

Те страны, которые пошли по пути развития Поднебесной, с учетом реалий в своих странах демонстрируют значительные успехи. Среди них прежде всего Вьетнам, Лаос, Эфиопия. В частности, в Китае построена сложная система управления экономическим развитием, сочетающая механизмы централизованного, регионального и комплексного планирования, которые подстраиваются под цели производства и широкую рыночную самореализацию, где частный бизнес получает полную свободу действий и поддержку государства, конечно, при условии повышения благосостояния общества. И России здесь есть чему поучиться у китайских коллег.

"Китайская модель экономического роста в последнее 25-30 лет действительно демонстрирует наиболее высокие в мире среднегодовые показатели, - говорит доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Орлов. - И кое-что можно взять на заметку".

"Среди представителей китайского бизнеса сейчас стало популярно мнение, что вкладывать в Россию пока не время, так как экономика нестабильна, однако это не так, - говорит Виталий Монкевич. - Последовательная политика ЦБ РФ привела к снижению инфляции ниже 4 процентов, а также стабилизации курса рубля в диапазоне 55-65 рублей за доллар. Экономика вышла из рецессии и находится в стадии роста. Целый ряд экономических показателей говорит о том, что "дно" было пройдено еще в 2015 году. Сейчас Россия является одним из самых привлекательных регионов для инвестиций, и в первую очередь для Китая".

Так, в рамках российской программы импортозамещения в целом ряде ниш есть гарантии сбыта продукции китайскими предприятиями, локализованными в России, через систему государственных закупок, в том числе в рамках специального инвестиционного контракта. Российские региональные власти предоставляют налоговые льготы, а также могут провести бесплатно коммуникации для инвесторов, пришедших в российский регион.

Эксперты уверены, что развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве и инвестиционный потенциал открывают новые горизонты для сотрудничества наших стран.