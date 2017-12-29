Россиян предупредили о риске появления птичьего гриппа в Пхенчхане

Гражданам России, планирующим поездку на Олимпийские игры в Пхенчхан, следует помнить о риске распространения птичьего гриппа в Южной Корее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Специалисты службы указывают на неблагополучие в Республике Корея по птичьему гриппу. По их данным, с ноября на территории страны "зарегистрирована вспышка птичьего гриппа на нескольких утиных фермах".

Лицам, планирующим поездку в РК, рекомендовано сделать необходимые прививки, избегать контакта с птицами в домашних хозяйствах, на рынках, открытых водоемах и в зоопарках. При появлении первых признаков заболевания специалисты призывают срочно обращаться за медицинской помощью.

Птичий грипп H5N6 - инфекционное заболевание птиц, в большинстве случаев протекающее скрытно. Вирус способен преодолевать видовой барьер и вызывать заболевания у людей.