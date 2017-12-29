Российская молодежка обеспечила себе выход в четвертьфинал ЧМ

Сборная России по хоккею обыграла в третьем туре группового этапа молодежного чемпионата мира команду Беларуси со счетом 5:2.

В первом периоде россиянам удалось забросить в ворота соперника две безответные шайбы (Полодян и Рубцов), а в третьем усилиями Костина довели счет до 3:0. Самым результативным оказался третий период, когда команды обменялись двумя голами. У подопечных Брагина снова отличился Костин и Каюмов, а у белорусов - Дерябин и Пищук.

Одержав вторую победу на турнире, наша команда обеспечила себе выход в четвертьфинал независимо от результата встречи со шведами, которая пройдет в Баффало в новогоднюю ночь.