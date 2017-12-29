Российские авиакомпании перевезли в 2017 году 105 млн человек

За 2017 год российские авиакомпании перевезли 105 млн человек. Только в декабре перевозчики обслужили более 7,6 млн пассажиров. Что на 15% больше чем в декабре прошлого года.

Предыдущий пик перевозок пришелся на 2014 год. Тогда авиакомпании доставили к местам назначения 93,2 млн пассажиров. А в этом году - на 11,8 млн человек больше.

По словам главы Росавиации Александра Нерадько, 2017 году преодолен исторический максимум по объемам перевозок. Причем две трети от всего объема пассажирских перевозок в 2017 году было совершенно на внутренних линиях. "Это очень хороший показатель, который в мы планируем увеличивать за счет развития потенциала аэропортов Дальнего Востока и Крайнего Севера и восстановления существовавшей ранее обширной сети местных воздушных сообщений в этих регионах. Для Росавиации это приоритетная задача в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - отметил Нерадько.