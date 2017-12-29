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29.12.2017 19:39
Рубрика: Спорт

Российские биатлонисты стали триумфаторами праздничной гонки

Текст: Борис Степанов
В немецком Гельзенкирхене состоялась традиционная биатлонная Рождественская гонка. Победителями стали российские спортсмены Екатерина Юрлова-Перхт и Алексей Волков.

Этот коммерческий старт проводится с 2002 года, и в четвертый раз его выиграл российский дуэт. В 2007 году лучшими были Екатерина Юрьева и Дмитрий Ярошенко, в 2010-м - Светлана Слепцова и Евгений Устюгов, а в 2012-м - Екатерина Юрлова (тогда еще без двойной фамилии) и Антон Шипулин.

И вот теперь Катя во второй раз в карьере стала победительницей Рождественской гонки, правда, уже с другим партнером. Но, по ее собственным словам, успех в тандеме с Волковым не сильно отличается от того, которого она добилась, выступая с Шипулиным. Она также рассказала, что их с Алексеем настроил на гонку тренер команды Рикко Гросс.

Фото: РИА Новости
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"После первого забега Рикко попросил не волноваться - он сказал, что мы все можем и у нас все получится, - поведала Юрлова-Перхт в эфире телеканала "Матч ТВ". - После каждого этапа он подходил к нам и показывал, куда мы стреляем, это очень помогло сосредоточиться. Я не чувствую отличий от победы с Шипулиным. Куча эмоций, это замечательный подарок на Новый год. Всех поздравляю с наступающим! Привет доченьке и мужу, всех люблю!"

Рождественская гонка состояла из двух частей - масс-старта и пасьюта. И оба раза наша замечательная пара была лучшей. В масс-старте Екатерина и Алексей показали время 33:29,8 секунды, допустив на двоих три промаха. А в гонке преследования их результат составил 33:21,4 секунды и всего один промах. Второе место на обоих этапах заняли чехи Ева Пускарчикова и Ондржей Моравец. Замкнули тройку в масс-старте французы Анаис Бескон и Эмильен Жаклен, а в пасьюте австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард.

Выступление Юрловой-Перхт и Волкова впечатлило не только российских болельщиков, но и соперников. Так, старший тренер немецкой команды Геральд Хениг, чьи подопечные выступили неудачно, не постеснялся признать, что россияне продемонстрировали выступление мирового класса.

"В Рождественской гонке на арене "Шальке" в Гельзенкирхене самое большое значение имеет стрельба, так как на трассе много не отыграть, - подчеркнул Хениг. - Мы со стрельбой не справились, а именно это было необходимо для того, чтобы рассчитывать на высокие места. Мои комплименты российской команде, которая показала выступление по-настоящему мирового класса".

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