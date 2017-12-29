Росстат оценил инфляцию по итогам года в 2,5 процента

По итогам 2017 года Росстат предварительно оценил уровень инфляции в России в 2,5 процента, что более чем в два раза меньше уровня 2016 года (5,4 процента). Об этом говорится в сообщении статистического ведомства от 29 декабря.

За декабрь инфляция ускорилась вдвое - с 0,2 до 0,4 процента, годом ранее показатель был аналогичным. "Окончательные данные об индексе потребительских цен в декабре 2017 года, полученные на основе ежемесячной регистрации цен по полному перечню товаров и услуг (506 видов), будут предоставлены 10 января 2018 года", - уточнил Росстат.

По оценкам экспертов РАНХиГС, в этом году инфляция достигла исторически низкого значения за счет хорошего урожая, укрепления курса рубля к доллару и медленного восстановления потребительского спроса. Чтобы подстегнуть экономическую активность, Банк России, таргетирующий инфляцию, снизил за год ключевую ставку суммарно на 2,25 процента. Это в перспективе должно остановить чрезмерное снижение инфляции и вернуть ее к цели ЦБ - четырем процентам.