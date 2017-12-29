Рубль в 2017 году оправдал ожидания аналитиков

Сегодня в последний торговый день уходящего 2017 года игроки, скорее всего, будут фиксировать свою прибыль в преддверии длинных новогодних выходных, поэтому есть шанс для небольшого ослабления национальной валюты и к доллару, и к евро.

При этом рубль в 2017 году в целом оправдал ожидания аналитиков, будучи в течение всего года достаточно стабильным и к доллару, и к единой европейской валюте. Конечно, стоит исключить из этого ряда первый квартал года и небольшую часть второго. Однако в целом, весь год курс национальной валюты был достаточно стабилен и вполне предсказуем.

Вчера рубль ослабел к доллару и евро в ходе утренних торгов на Московской бирже, а ближе к вечере его курсовые движения стали разнонаправленными. Если к доллару начало наблюдаться небольшое укрепление, то к евро нацвалюта, наоборот, слабела. Цены на нефть в свою очередь находились вблизи 2,5-годовых максимумах, на уровне 66,32 доллара за баррель сорта Brent.

Официальный курс доллара на сегодня, 29 декабря, составляет 57 рублей 63 копейки за единицу американской валюты (ослабление на 18 копеек). За один евро дают 68 рублей 79 копеек (укрепление на 56копеек).