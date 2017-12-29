Сирийские военные выбили боевиков из семи селений

В сирийской провинции Идлиб правительственные войска при поддержке отрядов ополчения вытеснили боевиков "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) из семи населенных пунктов, передает ТАСС со ссылкой на агентство САНА.

В итоге военные смогли занять стратегические высоты Телль-эль-Макта над районом Абу-Дали, где находится крупный форпост боевиков.

При этом военные сообщают о нападении боевиков на блокпосты у поселка Марьямейн вблизи города Хомс. Там нападение было отбито, нападавшие отброшены к линии Эль-Хоула-Эт-Тейба.