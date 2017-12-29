США эвакуировали из провинции Дейр-эз-Зор командиров ДАИШ

Американские вертолеты в минувшую среду провели эвакуацию командиров ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки "ИГИЛ") из сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство САНА.

Отмечается, что эти сведения были получены от местных жителей. Вывезенные из северных районов Дейр-эз-Зора командиры доставлены в провинцию Хасеке на северо-востоке страны.

Вместе с тем, по данным источников, это уже вторая операция США по эвакуации террористов ДАИШ. Ранее в ноябре BBC сообщала, что международная коалиция во главе США и ее сирийские союзники заключили сделку. В итоге в октябре город Ракка покинули порядка 250 боевиков ДАИШ и еще около 3,5 тысяч членов их семей.